Masum gibi görünen büyük tehlike! Çocuğunuzun oyuncaklarına mutlaka bakın... Tıkanmalara yol açıyor, ameliyata kadar gidiyor 'Beyin hasarı yarattı'

San Antonio'lu iki çocuk annesi Ashley Haugen, 2017'de büyük kızına 6. doğum günü için su boncukları satın aldı. Bir hafta sonra, o zamanlar henüz 1 yaşında olan küçük kızı Kipley, ağzının çevresinde döküntüler geliştirdi, huysuzlaştı ve iyi uyumuyordu. Haugen, iki aydan fazla bir süre sonra Kipley'nin şiddetli bir şekilde kusmaya başladığını söyledi. Acil servis doktorları, Kipley'in ince bağırsağında yuvarlak bir kitle fark etti ve su boncukları olduğu anlaşılan şeyi çıkarmak için acil ameliyata aldı. Ancak sorunların devam ettiğini belirten Haugen şunları söyledi: "Sonraki haftalarda Kipley daha da beceriksizleşti ve konuşmayı ya da bebek işaret dilini kullanmayı bıraktı."