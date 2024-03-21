KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Anne Çocuk
    4. Masum gibi görünen büyük tehlike! Çocuğunuzun oyuncaklarına mutlaka bakın... Tıkanmalara yol açıyor, ameliyata kadar gidiyor 'Beyin hasarı yarattı'

    Masum gibi görünen büyük tehlike! Çocuğunuzun oyuncaklarına mutlaka bakın... Tıkanmalara yol açıyor, ameliyata kadar gidiyor 'Beyin hasarı yarattı'

    Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
    21.03.2024 11:49
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çocuklar genellikle gördükleri her oyuncağa sahip olmak ister ancak anne ve babaların oyuncak satın alırken bazı uyarılara dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Suda büyüyen, emici polimer top boncuklarla ilgili de çarpıcı uyarılar geldi. Bu emici boncuklar, suya daldırıldıklarında golf topu boyutuna kadar büyüyebiliyor. Yutulmaları halinde ise mide-bağırsak tıkanmalarına yol açabiliyorlar. Ayrıca içerdikleri maddeler nedeniyle kanserojen olarak kabul ediliyor ve ciddi hasarlara sebep olabiliyor.

    Anne ve babalar, çocuklarının keyifli zaman geçirmesi için genellikle oyuncaklar konusunda geniş bir özgürlük alanı sunuyor ve çok çeşitli oyuncakları satın almaya özen gösteriyor. Ancak uzmanlar, bazı oyuncaklar hakkında hayati uyarılarda bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de suda şişen polimer top boncuklar.

    ChefGPT

    O OYUNCAKLARIN TEHLİKELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ UYARI

    NBC News'te yer alan habere göre; Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu Salı günü yaptığı açıklamada , yıllar süren yaralanma raporları ve güvenlik tavsiyelerinin ardından su boncuklarının küçük çocuklar için ciddi ve büyüyen bir sağlık tehlikesi olmaya devam ettiğini söyledi. Emici polimer boncuklar genellikle çocukların oynayabileceği renkli, sümüksü, duyusal öğeler olarak pazarlanmakta. Yutulabilecek kadar küçükler, ancak suya daldırıldığında bir golf topu boyutuna kadar büyüyebilirler. Bir çocuğun vücuduna girdikten sonra mide-bağırsak tıkanmalarına neden olabilirler.

    CPSC, 2018 ile 2022 yılları arasında acil servislerde yaklaşık 7.000 su boncuğu kaynaklı yutma yaralanması kaydetti. Ajans bu hafta toksisite riski taşıyan iki ürün hakkında uyarıda bulunarak tüketicileri su boncuklarını atmaya çağırdı. CPSC'ye göre ürünler güvenli olmayan seviyelerde akrilamid içeriyor, olası bir insan kanserojeni olarak kabul edilen kimyasal bir bileşik. Yüksek düzeyde maruz kalmanın sinir ve üreme sistemleri üzerinde de olumsuz etkileri olabilir.

    CPSC bir açıklamada, "Ürün uyarıları, su taneciği tehlikelerinin bir çocuğun yutulması, genleşmesi ve tıkanmasının ötesine geçebileceğini vurgulamaktadır. Akrilamid bilinen bir kanserojendir” dedi. Devamında "CPSC'nin uyarılarındaki büyük su boncukları, Federal Tehlikeli Maddeler Yasası'nı ihlal edecek düzeyde akrilamid içeriyor." ifadeleri kullanıldı. Ajans, on yılı aşkın bir süredir su boncuklarıyla ilgili geri çağırma ve uyarılar yayınlıyor ve bazı ebeveynler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve yasa yapıcılar boncukların tamamen yasaklanması için baskı yapıyor.

    San Antonio'lu iki çocuk annesi Ashley Haugen, 2017'de büyük kızına 6. doğum günü için su boncukları satın aldı. Bir hafta sonra, o zamanlar henüz 1 yaşında olan küçük kızı Kipley, ağzının çevresinde döküntüler geliştirdi, huysuzlaştı ve iyi uyumuyordu. Haugen, iki aydan fazla bir süre sonra Kipley'nin şiddetli bir şekilde kusmaya başladığını söyledi. Acil servis doktorları, Kipley'in ince bağırsağında yuvarlak bir kitle fark etti ve su boncukları olduğu anlaşılan şeyi çıkarmak için acil ameliyata aldı. Ancak sorunların devam ettiğini belirten Haugen şunları söyledi: "Sonraki haftalarda Kipley daha da beceriksizleşti ve konuşmayı ya da bebek işaret dilini kullanmayı bıraktı."

    Haugen, Kipley'in gelişimsel çocuk doktoru ona "kimyasallara maruz kalma nedeniyle toksik beyin ensefalopatisi teşhisi koydu" dedi ve ekledi: "Kimyasal maruziyetten kaynaklanan bir beyin hasarıdır, dolayısıyla onun için hayatının gidişatını değiştirdi." Kipley'in yuttuğu boncuklar akrilamid içeriyordu. Yaklaşık beş yıl sonra Haugen, su boncuklarının tehlikeleri konusunda farkındalık yaratan, çocukları bu boncuklardan yaralanan aileleri destekleyen ve su boncuğu satışlarının yasaklanması için lobi faaliyeti yürüten kar amacı gütmeyen bir grup kurdu.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    çocuk oyuncak
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

    Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

    Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.