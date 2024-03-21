Masum gibi görünen büyük tehlike! Çocuğunuzun oyuncaklarına mutlaka bakın... Tıkanmalara yol açıyor, ameliyata kadar gidiyor 'Beyin hasarı yarattı'

Anne ve babalar, çocuklarının keyifli zaman geçirmesi için genellikle oyuncaklar konusunda geniş bir özgürlük alanı sunuyor ve çok çeşitli oyuncakları satın almaya özen gösteriyor. Ancak uzmanlar, bazı oyuncaklar hakkında hayati uyarılarda bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de suda şişen polimer top boncuklar.
NBC News'te yer alan habere göre; Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu Salı günü yaptığı açıklamada , yıllar süren yaralanma raporları ve güvenlik tavsiyelerinin ardından su boncuklarının küçük çocuklar için ciddi ve büyüyen bir sağlık tehlikesi olmaya devam ettiğini söyledi. Emici polimer boncuklar genellikle çocukların oynayabileceği renkli, sümüksü, duyusal öğeler olarak pazarlanmakta. Yutulabilecek kadar küçükler, ancak suya daldırıldığında bir golf topu boyutuna kadar büyüyebilirler. Bir çocuğun vücuduna girdikten sonra mide-bağırsak tıkanmalarına neden olabilirler.
CPSC, 2018 ile 2022 yılları arasında acil servislerde yaklaşık 7.000 su boncuğu kaynaklı yutma yaralanması kaydetti. Ajans bu hafta toksisite riski taşıyan iki ürün hakkında uyarıda bulunarak tüketicileri su boncuklarını atmaya çağırdı. CPSC'ye göre ürünler güvenli olmayan seviyelerde akrilamid içeriyor, olası bir insan kanserojeni olarak kabul edilen kimyasal bir bileşik. Yüksek düzeyde maruz kalmanın sinir ve üreme sistemleri üzerinde de olumsuz etkileri olabilir.
CPSC bir açıklamada, "Ürün uyarıları, su taneciği tehlikelerinin bir çocuğun yutulması, genleşmesi ve tıkanmasının ötesine geçebileceğini vurgulamaktadır. Akrilamid bilinen bir kanserojendir” dedi. Devamında "CPSC'nin uyarılarındaki büyük su boncukları, Federal Tehlikeli Maddeler Yasası'nı ihlal edecek düzeyde akrilamid içeriyor." ifadeleri kullanıldı. Ajans, on yılı aşkın bir süredir su boncuklarıyla ilgili geri çağırma ve uyarılar yayınlıyor ve bazı ebeveynler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve yasa yapıcılar boncukların tamamen yasaklanması için baskı yapıyor.
San Antonio'lu iki çocuk annesi Ashley Haugen, 2017'de büyük kızına 6. doğum günü için su boncukları satın aldı. Bir hafta sonra, o zamanlar henüz 1 yaşında olan küçük kızı Kipley, ağzının çevresinde döküntüler geliştirdi, huysuzlaştı ve iyi uyumuyordu. Haugen, iki aydan fazla bir süre sonra Kipley'nin şiddetli bir şekilde kusmaya başladığını söyledi. Acil servis doktorları, Kipley'in ince bağırsağında yuvarlak bir kitle fark etti ve su boncukları olduğu anlaşılan şeyi çıkarmak için acil ameliyata aldı. Ancak sorunların devam ettiğini belirten Haugen şunları söyledi: "Sonraki haftalarda Kipley daha da beceriksizleşti ve konuşmayı ya da bebek işaret dilini kullanmayı bıraktı."
Haugen, Kipley'in gelişimsel çocuk doktoru ona "kimyasallara maruz kalma nedeniyle toksik beyin ensefalopatisi teşhisi koydu" dedi ve ekledi: "Kimyasal maruziyetten kaynaklanan bir beyin hasarıdır, dolayısıyla onun için hayatının gidişatını değiştirdi." Kipley'in yuttuğu boncuklar akrilamid içeriyordu. Yaklaşık beş yıl sonra Haugen, su boncuklarının tehlikeleri konusunda farkındalık yaratan, çocukları bu boncuklardan yaralanan aileleri destekleyen ve su boncuğu satışlarının yasaklanması için lobi faaliyeti yürüten kar amacı gütmeyen bir grup kurdu.