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Mavi Dolunay ne zaman gerçekleşecek 2021? Mavi Dolunay nedir?

21.08.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Az rastlanan doğa olaylarından biri olan Mavi Dolunay'ın ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) açıklama yaptı. Yakın zamanda meydana gelecek Mavi Dolunay ilk kez 1883 yılında görüldü ve kayıtlara geçti. İşte merak edilenler...

Mavi Dolunay nadir görülen doğa olayları arasında yer alıyor. Mavi Dolunay'ın ne zaman gerçekleşeceği, geçtiğimiz haftalarda Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından belirtildi. Mavi Dolunay kova burcunun 29 derecesinde, 15.01'de meydana gelecek. Mavi Dolunay olayında Ay, aslında mavi renge bürünmüyor. İşte merak edilenler...

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Mavi Dolunay 22 Ağustos 2021’de gerçekleşecek. Saat 15.01'de meydana gelecek Mavi Dolunay, kova burcunun 29 derecesinde gerçekleşecek.

MAVİ AY NEDİR?

MAVİ AY NEDİR?
Dünya’da oluşan volkanik patlamalar ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sebebiyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından Mavi Ay olarak tanımlandı.
Ay'ın renginde herhangi bir değişiklik gerçekleşmiyor. Yalnızca toz bulutları nedeniyle ay mavi renkte görülüyor.
Mavi Ay terim olarak 1946 yılında “Sky& Telescope” dergisi tarafından kullanıldı. Ancak tanım tam olarak Mavi Ay’ı karşılamıyor.
Mavi Ay, ilk kez 1883'de belirgin bir şekilde görüldü ve kayıtlara geçti. Öte yandan mavi rengine en yakın Mavi Dolunay, 1991'de görüntülendi.
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Anahtar Kelimeler:
Dolunay

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