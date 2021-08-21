Mavi Dolunay ne zaman gerçekleşecek 2021? Mavi Dolunay nedir?

Mavi Dolunay nadir görülen doğa olayları arasında yer alıyor. Mavi Dolunay'ın ne zaman gerçekleşeceği, geçtiğimiz haftalarda Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından belirtildi. Mavi Dolunay kova burcunun 29 derecesinde, 15.01'de meydana gelecek. Mavi Dolunay olayında Ay, aslında mavi renge bürünmüyor. İşte merak edilenler...

MAVİ DOLUNAY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Mavi Dolunay 22 Ağustos 2021’de gerçekleşecek. Saat 15.01'de meydana gelecek Mavi Dolunay, kova burcunun 29 derecesinde gerçekleşecek.

MAVİ AY NEDİR? Dünya’da oluşan volkanik patlamalar ve orman yangınlarının neden olduğu toz bulutlarının hareketi sebebiyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından Mavi Ay olarak tanımlandı.

Ay'ın renginde herhangi bir değişiklik gerçekleşmiyor. Yalnızca toz bulutları nedeniyle ay mavi renkte görülüyor.

Mavi Ay terim olarak 1946 yılında “Sky& Telescope” dergisi tarafından kullanıldı. Ancak tanım tam olarak Mavi Ay’ı karşılamıyor.