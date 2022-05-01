Mersin'de bayram hareketliliği! Doluluk yüzde 50'yi aştı: Dünyayı da gezdim bu kum başka yerde yok

Türkiye’nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan, gurbetçiler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Mersin’e Ramazan Bayramı canlılık getirdi. Hafta sonu ile bayramı birleştirerek tatillerini 5 veya iki gün izin alarak 9 güne çıkaran vatandaşlar, sıcaklıkların 28 ile 30 derecelerde seyrettiği 321 kilometrelik sahil bandı bulunan Mersin’de en çok Ayaş, Kızkalesi ve Taşuçu bölgelerini tercih etti.

Özellikle Erdemli'ye bağlı Kızkalesi sahiline gelen çok sayıda tatilci denize girmenin keyfini yaşadı. Havanın kapalı olmasına rağmen sıcaklığın 30 derecelerde olması nedeniyle bazı tatilciler yürüyüş yaptı, bazıları da çocukları ile vakit geçirdi.