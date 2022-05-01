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Mersin'de bayram hareketliliği! Doluluk yüzde 50'yi aştı: Dünyayı da gezdim bu kum başka yerde yok

01.05.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatilinin başlaması ile turizm bölgesi Mersin de hareketlendi. Doluluk oranının yüzde 50'yi aştığı Kızkalesi başta olmak üzere tatil bölgelerine gelmeye başlayan yerli ve yabancı tatilciler denizin tadını çıkarttı. Tatilcilerden Ragıp Kocaman, ''2 gün sonra burada oturacak yer bulamazsınız. Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerini gezdim, inanın Mersin Kızkalesi’nin kumu başka bir yerde yok. Altın sarı diyoruz bu kuma. İçinde asla toprak ve toz olmayan kum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan, gurbetçiler başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Mersin’e Ramazan Bayramı canlılık getirdi. Hafta sonu ile bayramı birleştirerek tatillerini 5 veya iki gün izin alarak 9 güne çıkaran vatandaşlar, sıcaklıkların 28 ile 30 derecelerde seyrettiği 321 kilometrelik sahil bandı bulunan Mersin’de en çok Ayaş, Kızkalesi ve Taşuçu bölgelerini tercih etti.

Özellikle Erdemli'ye bağlı Kızkalesi sahiline gelen çok sayıda tatilci denize girmenin keyfini yaşadı. Havanın kapalı olmasına rağmen sıcaklığın 30 derecelerde olması nedeniyle bazı tatilciler yürüyüş yaptı, bazıları da çocukları ile vakit geçirdi.

''YERYÜZÜ CENNETİ''

Dünyanın en güzel köşesi Kızkalesi’ne tatilcileri beklediklerini ve bayramla doluluk oranının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu belirten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ”Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleriyle birlikte tatil için Erdemli yeryüzü cenneti. Sahilde insanlarımız denize girerken, yarım saat sonra 1500 rakıma ulaşıyoruz, karla buluşabiliyoruz. Böylesine güzel ve mükemmel olan şehrimize tüm yerli ve yabancı misafirlerimizi bekliyoruz” dedi.

''BU SENE DAHA ÇOK MİSAFİRİMİZ VAR''

''BU SENE DAHA ÇOK MİSAFİRİMİZ VAR''
Kış mevsimi boyunca bugünü beklediklerini belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, ”İnşallah esnafımızın yüzü güler bayram nedeniyle. Devletimiz her türlü tedbiri almış, biz otelciler de aldık hazırız. Bayram sonu doluluğumuz daha da iyi olur, ben buraların cıvıl cıvıl dolacağından eminim. Her sene böyle oluyor, bu sene daha çok misafirimiz var” diye konuştu.

''BU KUM BAŞKA YERDE YOK''

''BU KUM BAŞKA YERDE YOK''
Bayram tatilinin başladığını belirten tatilcilerden Ragıp Kocaman, ”Hava bugün biraz kapalı ama bugünden sonra açacaktır. Bugün kalabalık ama bayramla birlikte daha çok kalabalık olacak. 2 gün sonra burada oturacak yer bulamazsınız. Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerini gezdim, inanın Mersin Kızkalesi’nin kumu başka bir yerde yok. Altın sarı diyoruz bu kuma. İçinde asla toprak ve toz olmayan kum” şeklinde konuştu.
Avusturya’dan gelen gurbetçi Cem ile İsveçli eşi Kathi Atile de hem bayram ziyaretine hem de tatile geldiklerini aktardı. Çocuklarıyla kumsalda oynayan Atile ailesi, Kızkalesi’ni çok sevdiklerini kaydetti.
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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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