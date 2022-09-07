SON DAKİKA| Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan yoğun müdahale, yerleşim yerleri boşaltıldı

Son dakika: Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Sabahın erken saatlerinde henüz neden çıktığı belli olmayan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Yangına 5 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz ve 300 personelle müdahale ediliyor. Bölgeye ulaşan ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ederken, vatandaşlar da destek olmaya başladı.

YERLEŞİM YERLERİ BOŞALTILDI

Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız da bölgeye gelerek müdahale çalışmalarını takip etmeye başladı. Ünüvar, yangına müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Şiddetli rüzgara rağmen 4-5 uçak müdahale ediyor. Sıkıntı yaşayabilecek vatandaşlarımızın tahliyesiyle ilgili çalışmalar devam etmekte. Allah'ın izniyle yangını söndüreceğiz." diye konuştu.

30 EV BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle bölgedeki 30 ev tedbiren boşaltıldı. Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar için Gülnar'daki iki lise barınma yeri olarak hazırlandı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, "Yangın yerleşim birimlerinin çevresinde kontrol altında alınmaya çalışılıyor" dedi.

(AA/İHA-DHA)