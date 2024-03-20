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  4. Mesajları görüp iki kadına kurşun yağdırdı! Çifte cinayetten sonra lokantaya gidip ziyafet yaptı: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım!

Mesajları görüp iki kadına kurşun yağdırdı! Çifte cinayetten sonra lokantaya gidip ziyafet yaptı: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım!

20.03.2024 13:31
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Batman'da birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ile yanındaki Rüknettin Özdemir'i öldüren Ramazan Baykara, çifte cinayetten sonra lokantaya gidip ziyafet yaptı. "Kızını öldürdüm, teslim olacağım" diyerek Yılmaz'ın annesini arayan Baykara yemek yediği anı da "Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım" sözleriyle sosyal medyada paylaştı. Gözaltına alınıp tutuklanan Baykara, ifadesinde mesajlaşmaları gördüğü için cinayeti işlediğini söyledi.

Kan donduran kadın cinayeti Batman'da meydana geldi. Birlikte yaşadığı Esra Yılmaz (25) ile yanındaki Rüknettin Özdemir'i (25) mesajlaştıkları iddiasıyla tabancayla öldüren Ramazan Baykara'nın, olaydan sonra gittiği lokantada yemek yediği ve çektirdiği fotoğrafa da 'Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacam' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Olay, 17 Mart gecesi Yenişehir Mahallesi'ndeki Süleyman Nazif Parkı'nın karşısında meydana geldi. Ramazan Baykara, birlikte yaşadığı Esra Yılmaz ile yanındaki Rüknettin Özdemir'e tabancayla ateş etti. Yılmaz ve Özdemir yere yığıldı, Baykara da kaçtı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yılmaz ve Özdemir'in öldüğünü belirledi.

Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan Baykara'nın Esra Yılmaz'ın, Rüknettin Özdemir ile mesajlaşmalarını görüp tartıştıklarını, daha sonra kadının telefonundan Özdemir'e buluşmak için mesaj attığını ve olay yerindeki tartışmada silahlı saldırıda bulunduğunu söylediği öğrenildi.


Baykara, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yılmaz ve Özdemir'in cansız bedenleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip, toprağa verildi.

LOKANTADA ZİYAFET YAPMIŞ

LOKANTADA ZİYAFET YAPMIŞ

Ramazan Baykara'nın cinayetlerden sonra gittiği lokantada çektiği fotoğrafını, 'Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacam' notuyla paylaştığı ortaya çıktı.

RESMİ NİKAHLARI YOKTU

RESMİ NİKAHLARI YOKTU

Esra Yılmaz'ın amcası Ramazan Yılmaz, Baykara'nın planlı şekilde cinayeti tasarladığını belirterek şunları söyledi:

- İlişkileri 3-4 yıl önce başladı. Esra'yla kaçarak evlendiler. Dini nikahlılardı, resmi nikah yapmadı. Bir çocukları oldu, şimdi 2 yaşında. Ne iş yaptığı da belli değildi. Olayı gece geç saatlerde öğrendim. Öldürülen diğer kişiyle ilgili de bir bilgim yok, tanımıyorum. Cinayet, Ramazan Baykara tarafından planlanmış bir cinayetti.

- Kızın telefonuna el koydu, eşi diyemiyorum. Çünkü vahşice katlettiği eşi olamaz. Esra babasının evindeydi. Aralarındaki sorunu çözmek için bir yere götürmek istemiş. Onun başkasıyla ilişkisi olduğu iddiaları asılsızdır.

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Batman
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