Mesajları görüp iki kadına kurşun yağdırdı! Çifte cinayetten sonra lokantaya gidip ziyafet yaptı: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım!

RESMİ NİKAHLARI YOKTU

Esra Yılmaz'ın amcası Ramazan Yılmaz, Baykara'nın planlı şekilde cinayeti tasarladığını belirterek şunları söyledi:

- İlişkileri 3-4 yıl önce başladı. Esra'yla kaçarak evlendiler. Dini nikahlılardı, resmi nikah yapmadı. Bir çocukları oldu, şimdi 2 yaşında. Ne iş yaptığı da belli değildi. Olayı gece geç saatlerde öğrendim. Öldürülen diğer kişiyle ilgili de bir bilgim yok, tanımıyorum. Cinayet, Ramazan Baykara tarafından planlanmış bir cinayetti.

