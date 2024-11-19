KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam
  4. Metabolizmayı hızlandıran 7 alışkanlık! Cayır cayır yağ yakacaksınız

Metabolizmayı hızlandıran 7 alışkanlık! Cayır cayır yağ yakacaksınız

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.11.2024 11:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metabolizmanızı hızlandırmak ve daha sağlıklı bir vücuda kavuşmak için basit alışkanlıkları hayatınıza dahil edebilirsiniz. Düzenli ve doğru beslenme ile enerji seviyenizi artırabilir, daha sağlıklı bir bedene sahip olabilirsiniz. Diyetisyen Gamze Çakaloğlu, metabolizmayı hızlandırmak ve daha enerjik bir yaşam sürmek için beslenme alışkanlıklarının büyük önem taşıdığını belirtti. Çakaloğlu, metabolizmayı hızlandıran ve enerji seviyelerini artıran beslenme alışkanlıklarını paylaştı.

Diyetisyen Çakaloğlu, uzun süre aç kalmanın vücudu enerji tasarruf moduna soktuğunu ve metabolizmayı yavaşlattığını vurguladı. Gün boyunca 3 ana öğün ve 2-3 sağlıklı ara öğün ile düzenli yemek yemenin metabolizmayı sürekli çalıştırdığını ifade etti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN 7 ALIŞKANLIK!

PROTEİNİN GÜCÜYLE YAĞLARI PARÇALAYIN

PROTEİNİN GÜCÜYLE YAĞLARI PARÇALAYIN
Yüksek proteinli gıdalar sindirim sırasında daha fazla enerji harcatır. Yumurta, yoğurt, tavuk, balık ve baklagiller gibi protein kaynaklarını her öğüne dahil etmek, metabolizmayı hızlandırarak vücudun kalori yakma kapasitesini artırır.

YETERLİ SU VÜCUDUN YAKITIDIR

YETERLİ SU VÜCUDUN YAKITIDIR
Metabolizma hızının artırılmasında suyun rolü büyüktür. Çakaloğlu, vücuttaki biyokimyasal reaksiyonların sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için günde 2-3 litre su içilmesini öneriyor. Su tüketimi, metabolizmanın daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

YEŞİL ÇAY VE KAHVEYİ SINIRLANDIRIN

YEŞİL ÇAY VE KAHVEYİ SINIRLANDIRIN
Kahve ve yeşil çayda bulunan kafein ve kateşinler, enerji seviyelerini yükseltir ve metabolizmayı geçici olarak hızlandırır. Ancak bu içeceklerden fazla tüketimden kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Çakaloğlu, günde 2-3 fincanın yeterli olacağını belirtti.

ACI BİBERLE METABOLİZMANIZI ATEŞLEYİN

ACI BİBERLE METABOLİZMANIZI ATEŞLEYİN
Baharatlı yiyeceklerde bulunan kapsaisin maddesinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Acı biber, vücudun ısısını artırarak daha fazla kalori yakılmasını sağlar. Çakaloğlu, baharatlı yiyeceklerin sınırlı miktarda tüketilmesini tavsiye ediyor.

LİFLİ GIDALARLA SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLEYİN

LİFLİ GIDALARLA SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLEYİN
Sebzeler, tam tahıllar ve meyveler gibi lif açısından zengin besinler, sindirim sisteminin daha uzun süre çalışmasına yardımcı olur ve bu da kalori yakımını artırır. Lifli gıdalar ayrıca kan şekerini dengede tutarak aşırı yemek yemeyi engeller.
Anahtar Kelimeler:
metabolizma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.