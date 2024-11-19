Metabolizmayı hızlandıran 7 alışkanlık! Cayır cayır yağ yakacaksınız

Diyetisyen Çakaloğlu, uzun süre aç kalmanın vücudu enerji tasarruf moduna soktuğunu ve metabolizmayı yavaşlattığını vurguladı. Gün boyunca 3 ana öğün ve 2-3 sağlıklı ara öğün ile düzenli yemek yemenin metabolizmayı sürekli çalıştırdığını ifade etti. Önceki İçerik Sonraki İçerik

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN 7 ALIŞKANLIK!

PROTEİNİN GÜCÜYLE YAĞLARI PARÇALAYIN Yüksek proteinli gıdalar sindirim sırasında daha fazla enerji harcatır. Yumurta, yoğurt, tavuk, balık ve baklagiller gibi protein kaynaklarını her öğüne dahil etmek, metabolizmayı hızlandırarak vücudun kalori yakma kapasitesini artırır.

YETERLİ SU VÜCUDUN YAKITIDIR Metabolizma hızının artırılmasında suyun rolü büyüktür. Çakaloğlu, vücuttaki biyokimyasal reaksiyonların sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için günde 2-3 litre su içilmesini öneriyor. Su tüketimi, metabolizmanın daha verimli çalışmasına yardımcı olur.

YEŞİL ÇAY VE KAHVEYİ SINIRLANDIRIN Kahve ve yeşil çayda bulunan kafein ve kateşinler, enerji seviyelerini yükseltir ve metabolizmayı geçici olarak hızlandırır. Ancak bu içeceklerden fazla tüketimden kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Çakaloğlu, günde 2-3 fincanın yeterli olacağını belirtti.

ACI BİBERLE METABOLİZMANIZI ATEŞLEYİN Baharatlı yiyeceklerde bulunan kapsaisin maddesinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Acı biber, vücudun ısısını artırarak daha fazla kalori yakılmasını sağlar. Çakaloğlu, baharatlı yiyeceklerin sınırlı miktarda tüketilmesini tavsiye ediyor.