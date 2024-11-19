Metabolizmayı hızlandıran 7 alışkanlık! Cayır cayır yağ yakacaksınız

Diyetisyen Çakaloğlu, uzun süre aç kalmanın vücudu enerji tasarruf moduna soktuğunu ve metabolizmayı yavaşlattığını vurguladı. Gün boyunca 3 ana öğün ve 2-3 sağlıklı ara öğün ile düzenli yemek yemenin metabolizmayı sürekli çalıştırdığını ifade etti.
METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN 7 ALIŞKANLIK!
PROTEİNİN GÜCÜYLE YAĞLARI PARÇALAYIN
Yüksek proteinli gıdalar sindirim sırasında daha fazla enerji harcatır. Yumurta, yoğurt, tavuk, balık ve baklagiller gibi protein kaynaklarını her öğüne dahil etmek, metabolizmayı hızlandırarak vücudun kalori yakma kapasitesini artırır.
YETERLİ SU VÜCUDUN YAKITIDIR
Metabolizma hızının artırılmasında suyun rolü büyüktür. Çakaloğlu, vücuttaki biyokimyasal reaksiyonların sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için günde 2-3 litre su içilmesini öneriyor. Su tüketimi, metabolizmanın daha verimli çalışmasına yardımcı olur.
YEŞİL ÇAY VE KAHVEYİ SINIRLANDIRIN
Kahve ve yeşil çayda bulunan kafein ve kateşinler, enerji seviyelerini yükseltir ve metabolizmayı geçici olarak hızlandırır. Ancak bu içeceklerden fazla tüketimden kaçınılması gerektiğine dikkat çeken Çakaloğlu, günde 2-3 fincanın yeterli olacağını belirtti.
ACI BİBERLE METABOLİZMANIZI ATEŞLEYİN
Baharatlı yiyeceklerde bulunan kapsaisin maddesinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi vardır. Acı biber, vücudun ısısını artırarak daha fazla kalori yakılmasını sağlar. Çakaloğlu, baharatlı yiyeceklerin sınırlı miktarda tüketilmesini tavsiye ediyor.
LİFLİ GIDALARLA SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLEYİN
Sebzeler, tam tahıllar ve meyveler gibi lif açısından zengin besinler, sindirim sisteminin daha uzun süre çalışmasına yardımcı olur ve bu da kalori yakımını artırır. Lifli gıdalar ayrıca kan şekerini dengede tutarak aşırı yemek yemeyi engeller.
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