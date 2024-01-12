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  4. Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İl il açıklandı! Bir uyarı da İstanbul için geldi…

Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İl il açıklandı! Bir uyarı da İstanbul için geldi…

12.01.2024 08:17 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji ve uzmanlardan yoğun kar yağışı ve buzlanmaya ilişkin uyarılar peş peşe geldi. Doğu Anadolu için yoğun kar yağışı uyarısında bulunuldu. Bitlis, Hakkâri, Muş, Siirt, Şırnak ve Van için turuncu, Ağrı için sarı uyarı verildi. İstanbul'un boğaz ve Anadolu yakası çevreleri bugün öğleden sonra ve akşam karla karışık yağmurlu olacak. AKOM’dan yapılan uyarıda da gizli buzlanmaya dikkat çekildi. İşte kar yağışı ile ilgili son dakika gelen hava durumu haberlerinin detayları…

Kar yağışı ve soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. İstanbul için Meteoroloji ve AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi. Cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise hafif kar yağışının etkili olması beklenirken sürücüler de uyarıldı. İşte tüm yurdu bekleyen hava durumu detaylar…

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7 İL İÇİN UYARI VERİLDİ! YOĞUN KAR PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

7 İL İÇİN UYARI VERİLDİ! YOĞUN KAR PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Soğuk hava yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 kent için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre cuma günü akşam saatlerinden itibaren Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda ise yoğun kar bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun karın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

ORHAN ŞEN DE UYARDI: YOĞUN KAR YAĞIŞI VE ÇIĞ TEHLİKESİ VAR…

ORHAN ŞEN DE UYARDI: YOĞUN KAR YAĞIŞI VE ÇIĞ TEHLİKESİ VAR…

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’de yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine karşı uyardı. Şen İstanbul’da da soğuk hava ile ilgili uyarıda bulunurken hava durumu ile ilgili son dakika bilgileri paylaştı:

“Bugün Cuma Marmara ve İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Güneydoğu, Karadeniz bölgesi yağmurlu olacak."

"İstanbul'un boğaz ve Anadolu yakası öğleden sonra ve akşam karla karışık yağmurlu, rüzgar poyrazdan kuvvetli esecek. Sıcaklık 6 derece olacak. Trakya, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da buzlanma ve don olayına dikkat. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi var. Riskli bölgelerde kara yolu ulaşımı kontrollü sağlanmalı. Riskin yüksek olduğu eğimlerde kontrollü kar düşürülmelidir.”

AKOM'DAN GİZLİ BUZLANMA UYARISI

AKOM'DAN GİZLİ BUZLANMA UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), yapılan açıklamada İstanbul'da sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar 4 ila 6 derece aralığında, kış değerlerinde seyredeceği belirtildi.

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hava durumu meteoroloji kar yağışı Orhan Şen
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