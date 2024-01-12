Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! İl il açıklandı! Bir uyarı da İstanbul için geldi…

Kar yağışı ve soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. İstanbul için Meteoroloji ve AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi. Cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise hafif kar yağışının etkili olması beklenirken sürücüler de uyarıldı. İşte tüm yurdu bekleyen hava durumu detaylar…

