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Mevlid Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Mevlid Kandili'nde hangi sureler okunur? Diyanet açıkladı: Kandil duası ve ibadetleri!

07.10.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ve sureler İslam dinine mensup kişiler tarafından Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğum günü olarak kabul edilen bu özel gün öncesi, merak edildi. İslam alemi için önemli olan bu gün ibadetlerle geçirilecek. Birçok kişi konuya ilişkin bilgi edinmek için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgileri araştırıyor. Peki, Mevlid Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Mevlid Kandili'nde hangi sureler okunur? İşte Diyanet'in yayımladığı kandil duası ve ibadetleri!

Mevlid Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Çok sayıda vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Mevlid Kandili'ndehangi dualar okunur? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler ve Mevlid Kandili’nde okunacak dualar haberimizde...

MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
Üzüntüden, kederden, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!
Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Daha sonra ise; "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur
Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.
Ardından sırası ile hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.
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