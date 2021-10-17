Mevlid Kandili'nin fazileti nedir? İşte Mevlid Kandili anlamı ve önemi...

Mevlid Kandili bugün yani 17 Ekim Pazar günü idrak etmekte. Vatandaşlar bu sebeple Hz.Muhammed’in doğumunu ifade eden bu kandilin faziletini merak ediyor. Mevlid Kandili'ni müslümanlar ibadetler ve dualar ile geçiriyor. Peki Mevlid Kandili'nin fazileti nedir?

MEVLİD KANDİLİ'NİN FAZİLETİ NEDİR?

İslam alemi için en mübarek günlerden olan Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü yani bugün idrak ediyor. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in doğumunu ifade eden bu kıymetli gecede dualar edilirken, günün faziletleri de merak ediliyor.

Binlerce kişi “Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? " sorusunu araştırıyor.

Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denmektedir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer almakta. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamakta.

Bu mübarek ve özel gün ayrıca sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelmekte. Mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılmakta.