HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Mevlid Kandili'nin fazileti nedir? İşte Mevlid Kandili anlamı ve önemi...

Mevlid Kandili'nin fazileti nedir? İşte Mevlid Kandili anlamı ve önemi...

17.10.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam alemi açısından büyük önem içeren mübarek günlerden Mevlid Kandili bugün yani 17 Ekim Pazar günü idrak ediyor. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in doğumunu ifade eden bu değerli gecenin anlamı ve önemi merak ediliyor. Peki Mevlid Kandili'nin fazileti nedir? İşte Mevlid Kandili anlamı ve önemi...

Mevlid Kandili bugün yani 17 Ekim Pazar günü idrak etmekte. Vatandaşlar bu sebeple Hz.Muhammed’in doğumunu ifade eden bu kandilin faziletini merak ediyor. Mevlid Kandili'ni müslümanlar ibadetler ve dualar ile geçiriyor. Peki Mevlid Kandili'nin fazileti nedir?

MEVLİD KANDİLİ'NİN FAZİLETİ NEDİR?

İslam alemi için en mübarek günlerden olan Mevlid Kandili 17 Ekim Pazar günü yani bugün idrak ediyor. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in doğumunu ifade eden bu kıymetli gecede dualar edilirken, günün faziletleri de merak ediliyor.
Binlerce kişi “Mevlid Kandili anlamı ve önemi nedir? " sorusunu araştırıyor.
Peygamber Efendimiz (sav)'in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denmektedir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer almakta. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamakta.
Bu mübarek ve özel gün ayrıca sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelmekte. Mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılmakta.
Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlanmış oldu ve tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik dünyaya yayıldı. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunmakta olan mevlidleri saygı ile dinlemek, O'nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesi olmaktadır.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mevlid kandili

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

Bakan Koca duyurdu! İşte illere göre haftalık vaka sayısı

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

Galatasaray maçı öncesi ünlü futbolcunun eşi çileden çıktı

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Annesi destek verdi! Yeni pozuyla olay oldu

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.