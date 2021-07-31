Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afet bölgesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır. Burada en büyük üzüntümü ifade etmek istiyorum.

Yangında Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmiş olmamız en büyük üzüntümüzdür. Marmaris'teki yangınlarıun birine çocuklar yol açtı, diğerlerinin sebepleri araştırılıyor. Milas'taki yangınla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştır. Ormanları yakanlarımızı bulup ciğerlerini yakmak boynumuzun borcudur.

Karşılaştığımız her krizde olduğu gibi orman yangınları konusunda da istismarcı bir kesim harekete geçti. Akılalmaz yalanlar ortaya saçıldı. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Dayanışmaya en çok ihtiyacımız olduğu günlerde vatandaşlarımızı birliğe davet ediyorum. Zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilecektir."

