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    4. Mucizevi çiçek: Eski çağlardan beri biliniyor! Kuru öksürük ve boğaz ağrısına birebir faydalı

    Mucizevi çiçek: Eski çağlardan beri biliniyor! Kuru öksürük ve boğaz ağrısına birebir faydalı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    05.03.2024 15:12
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    Ünlü Tıbbi Biyokimya Profesörü ve bitkilerin uzmanı olarak tanınan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, boğaz ağrılarına karşı bitkisel yöntemler hakkında bilgiler verdi. Boğaz ağrıları için Hatmi Çiçeğinin birebir fayda sağladığını söyleyen Karabulut, hatmi kökünden yapılan karışımın da tarifini verdi.

    Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, boğaz ağrıları için Hatmi Çiçeğinin iyi geldiğini söyledi. Aynı zamanda kuru öksürüğe de iyi gelen bu çiçek eski çağlardan beri tıbbi amaçlarla kullanılıyor.

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    Boğaz ağrılarının soğuk algınlığı, grip veya diğer enfeksiyonlardan kaynaklanabilecek rahatsızlıklar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karabulut, doğal yöntemlerle rahatlama sağlamak isteyenler için bitkisel çözümlerin oldukça etkili olduğunu söyledi.

    Boğaz ağrısına iyi gelen Hatmi çiçeğinin ılıman iklim bölgelerinde yaygın olarak yetişen bir bitki türü olduğunu dile getiren Karabulut, “Doğal olarak Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya’nın nemli ve ılıman bölgelerinde bulunur. Ancak, hatmi çiçeği kültüre alınmış ve birçok farklı bölgede yetiştirilmektedir. Özellikle tarım alanlarında ve bahçelerde sıkça görülür” dedi.

    Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, antik çağlardan beri insanların, boğaz ağrılarını ve diğer rahatsızlıkları tedavi etmek için hatmi bitkisinden elde edilen özleri kullandığını belirterek, “Hatmi çiçeği, halk arasında özellikle tıbbi amaçlarla kullanılan ve eski çağlardan beri bilinen bir bitkidir” ifadelerine yer verdi.

    Hatmi çiçeğinin kökünde, yutulduğunda boğazı kaplayan ve yağlayan, müsilaj adı verilen jelatin benzeri bir madde bulduğunu da aktaran Prof. Dr. Karabulut, “Araştırmacılar hatmi kökü içeren pastilleri hayvanlarda test etti ve bunların çok yüksek dozlarda bile etkili ve toksik olmadığını buldu. Ayrıca kuru öksürüğün hafifletilmesine de yardımcı olabilir” dedi.

    Prof. Dr. Karabulut, ağrılı bir boğazı rahatlatmak için soğuk hatmi kökü infüzyonunun tarihini ise şöyle paylaştı. “Bir kavanozu soğuk suyla doldurun. Hatmi kökünü tülbentin içine koyun ve bir demet halinde bağlayın. Paketi tamamen suya batıncaya kadar suya indirin. Demetin bağlı ucunu kavanozun ağzına yerleştirin, kapağı kavanozun üzerine yerleştirin ve vidalayın. Gece boyunca veya en az 8 saat boyunca infüze edin, ardından paketi çıkarın. İstenilen miktarı bir bardağa dökün. İsteğe bağlı olarak tercih ettiğiniz bal veya bir tatlandırıcı ekleyin. Hazır olduğunda semptomları azaltmaya yardımcı olmak için gün boyunca yudumlar alın”

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