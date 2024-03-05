Mucizevi çiçek: Eski çağlardan beri biliniyor! Kuru öksürük ve boğaz ağrısına birebir faydalı

Prof. Dr. Karabulut, ağrılı bir boğazı rahatlatmak için soğuk hatmi kökü infüzyonunun tarihini ise şöyle paylaştı. “Bir kavanozu soğuk suyla doldurun. Hatmi kökünü tülbentin içine koyun ve bir demet halinde bağlayın. Paketi tamamen suya batıncaya kadar suya indirin. Demetin bağlı ucunu kavanozun ağzına yerleştirin, kapağı kavanozun üzerine yerleştirin ve vidalayın. Gece boyunca veya en az 8 saat boyunca infüze edin, ardından paketi çıkarın. İstenilen miktarı bir bardağa dökün. İsteğe bağlı olarak tercih ettiğiniz bal veya bir tatlandırıcı ekleyin. Hazır olduğunda semptomları azaltmaya yardımcı olmak için gün boyunca yudumlar alın”