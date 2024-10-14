Mutluluğun formülü mideden geçiyor! Ruha iyi gelen 16 besin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, serotonin hormonunun ruh sağlığımızdan vücut fonksiyonlarımızın çalışmasına kadar geniş bir etki alanı bulunduğunu, sindirim sistemi sorunlarının düzenlenmesinden uyku kalitesinin yükselmesine kadar yarar sağladığını vurguladı.

Serotoninin mutluluk hormonu olarak bilindiğini, sağlanması için triptofan içiren besinlere soframızda yer vermemiz gerektiğini belirten diyetisyen Ok, "Triptofan içeren besinler arasında somon, yumurta, peynir, hind, kinoa, kabak çekirdeği, ananas, fındık ve yulaf sayılabilir. Ayrıca çikolata, muz, kuru erik, badem ve ceviz gibi besinler de beyinde endorfin salgılanmasına yardımcı olur." diye konuştu.

Ok, mutluluk veren 16 besini sıralayarak şu bilgileri verdi: