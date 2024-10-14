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Mutluluğun formülü mideden geçiyor! Ruha iyi gelen 16 besin

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
14.10.2024 15:03
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Diyetisyen Hande Selin Ok besinlerin duygu durumumuzu etkileyebildiğine dikkat çekerek, mutluluğun bir yolunun da beslenmeden geçtiğini söyledi. Ok, “Beyin, serotonin adı verilen bir kimyasal haberci ile mutluluk hissini sağlar. Serotonin üretimi için vücudun triptofan adlı bir aminoasite ihtiyacı vardır. Bu nedenle triptofandan zengin yiyecekler tüketilmelidir.” dedi, triptofan içeren 16 besini sıraladı.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Selin Ok, serotonin hormonunun ruh sağlığımızdan vücut fonksiyonlarımızın çalışmasına kadar geniş bir etki alanı bulunduğunu, sindirim sistemi sorunlarının düzenlenmesinden uyku kalitesinin yükselmesine kadar yarar sağladığını vurguladı.

Serotoninin mutluluk hormonu olarak bilindiğini, sağlanması için triptofan içiren besinlere soframızda yer vermemiz gerektiğini belirten diyetisyen Ok, "Triptofan içeren besinler arasında somon, yumurta, peynir, hind, kinoa, kabak çekirdeği, ananas, fındık ve yulaf sayılabilir. Ayrıca çikolata, muz, kuru erik, badem ve ceviz gibi besinler de beyinde endorfin salgılanmasına yardımcı olur." diye konuştu.

Ok, mutluluk veren 16 besini sıralayarak şu bilgileri verdi:

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MUTLULUK VEREN 16 BESİN!

1) MUZ

1) MUZ

Yüksek miktarda triptofan içerir, bu da vücutta serotonine dönüşerek ruh halini iyileştirir. B6 vitamini bakımından zengindir, bu da serotonin üretimini destekler. Kahvaltıda yoğurt ile, ara öğünlerde kuruyemişlerle tüketilebilir.

2) KİNOA

2) KİNOA

Son dönemlerde adını sıkça duyuran bir tahıl olan kinoa serotoninin öncü maddesi olan triptofan aminoasidi yönünden zengin bir besindir. Kinoa beyaz, kırmızı, siyah renkteki seçenekleriyle kısır, salata, köfte, tahıllı kurabiye ve hafif tatlıların içinde değerlendirilebilir.

3) BİTTER ÇİKOLATA

3) BİTTER ÇİKOLATA

Endorfin ve serotonin seviyelerini artırarak mutluluk hissi verir. Antioksidanlar bakımından zengindir ve kalp sağlığını destekler.

4) SOMON BALIĞI

4) SOMON BALIĞI

Omega-3 yağ asitleri açısından zengindir, bu da beyin fonksiyonlarını ve ruh halini iyileştirir. D vitamini kaynağıdır, bu da serotonin seviyelerini artırır. Haftada iki kez ızgara veya fırında pişirilmiş somon balığı tüketilebilir. Yanında limonlu bir salata ile yenebilir.

5) KABAK ÇEKİRDEĞİ

5) KABAK ÇEKİRDEĞİ

20 gram kabak çekirdeğinde 120 mg triptofan bulunmaktadır. İçerdiği bu mutluluk öncüsü aminoasit sayesinde serotonin salgılanmasına yardımcı olur.

Anahtar Kelimeler:
mutluluk
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