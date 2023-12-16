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  4. 'Nasıl bir kin' Milyonluk intikam! 6 otomobil zarar gördü, yaşananları böyle anlattı: 'Her şey bu araç buraya geldikten sonra oldu'

'Nasıl bir kin' Milyonluk intikam! 6 otomobil zarar gördü, yaşananları böyle anlattı: 'Her şey bu araç buraya geldikten sonra oldu'

16.12.2023 15:51 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Kozan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı kazayı yapan otomobil tamirhanede kundaklandı. Kundaklanan araç ile yanındaki 5 araç daha yanarak kullanılamaz hale gelirken, tamirhane sahipleri, “Her şey bu araç buraya geldikten sonra oldu” dedi.

Kozan’da dün akşam saatlerinde otomobil sürücüsü M.A., yolun karşısına geçmeye çalışan 1’i çocuk 3 kişiye çarptı. Kazada yaralanan L.A. (23), S.A. (22) ve B.A. (13) Kozan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Kaza sonrası polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici ile Kozan Sanayi Sitesi’ndeki bir tamirciye çekilen araç, gece kundaklandı.


Keşfet

KIZ ARKADAŞINA ÇARPAN ARACI KUNDAKLADI

Kazaya karışan aracın yanındaki 5 araç da yanarak zarar gördü.

KUNDAKLAYAN KİŞİNİN YARALANAN GENÇ KIZLARDAN BİRİNİN ERKEK ARKADAŞI OLDUĞU İDDİASI

KUNDAKLAYAN KİŞİNİN YARALANAN GENÇ KIZLARDAN BİRİNİN ERKEK ARKADAŞI OLDUĞU İDDİASI

Aracı kundaklayan kişinin kazada yaralanan genç kızlardan birinin erkek arkadaşı E.U. olduğu iddia edildi. Tamirciye bırakılan 6 araç küle dönerken, iş yerinin güvenlik kamerasının da devre dışı bırakıldığı fakat sanayi sitesinin güvenlik kamerası ile olayı gerçekleştiren şüphelinin dün gece tespit edildiği öğrenildi.

Tamirci kardeşler Durmuş Şahin ve Gültekin Şahin, 2 milyona yakın zarar olduğunu ve aracı kundaklayanların hak ettiği cezayı almasını istediler.

"YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR"

"YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR"

Gece 02.00 sularında yangın haberini alarak iş yerine geldiğini ifade eden Gültekin Şahin, “Geldiğimde itfaiye ekipleri sağ olsun yangını söndürmüş soğutma çalışması yapıyordu. Araç dün gece geldi buraya. Kazaya karışmış aracı buraya bırakmak istediler. Araçlar yanmış, kundaklanmış. Sanayinin güvenlik kamerasından polisler tespit ederek yakalamışlar. Kazada yaralanan yayalardan birinin nişanlısı olduğu söyleniyor. Nasıl bir kinle davranmışsa ‘benim nişanlıma nasıl çarpar diyerek’ aracı kundaklıyor. Burada müşterimizin araçları vardı 6 araç zarar gördü. Yaklaşık 2 milyon lira zararımız var. Allahtan araçların LPG tankları patlamamış” diye konuştu.

"HER ŞEY BU ARAÇ BURAYA GELDİKTEN SONRA OLDU"

"HER ŞEY BU ARAÇ BURAYA GELDİKTEN SONRA OLDU"

İş yeri sahibi Durmuş Şahin de, “Her şey bu araç buraya geldikten sonra oldu. Aracı yakan belli oldu. 15 yıllık emeğimiz var iş yerinde. Maddi hasar çok 6 araç hasar gördü. Yetkililerin artık bir dur demesi lazım. Bir iki ay sonra burayı yakan çıkar içeriden. Hakimlerin, savcılarımızın gereken cezayı vermesini istiyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana kundaklama
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