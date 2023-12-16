'Nasıl bir kin' Milyonluk intikam! 6 otomobil zarar gördü, yaşananları böyle anlattı: 'Her şey bu araç buraya geldikten sonra oldu'

"YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA ZARARIMIZ VAR"

Gece 02.00 sularında yangın haberini alarak iş yerine geldiğini ifade eden Gültekin Şahin, “Geldiğimde itfaiye ekipleri sağ olsun yangını söndürmüş soğutma çalışması yapıyordu. Araç dün gece geldi buraya. Kazaya karışmış aracı buraya bırakmak istediler. Araçlar yanmış, kundaklanmış. Sanayinin güvenlik kamerasından polisler tespit ederek yakalamışlar. Kazada yaralanan yayalardan birinin nişanlısı olduğu söyleniyor. Nasıl bir kinle davranmışsa ‘benim nişanlıma nasıl çarpar diyerek’ aracı kundaklıyor. Burada müşterimizin araçları vardı 6 araç zarar gördü. Yaklaşık 2 milyon lira zararımız var. Allahtan araçların LPG tankları patlamamış” diye konuştu.