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  4. Ne AK Parti ne CHP! Son ankete onlar damga vurdu: Yüzde 10,9'la hepsini solladılar

Ne AK Parti ne CHP! Son ankete onlar damga vurdu: Yüzde 10,9'la hepsini solladılar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.02.2024 10:24 | Son Güncelleme:
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Yerel seçim öncesinde aday çalışmalarının yanı sıra vatandaşların hangi partiyi destekleyeceği de merak edilen konular arasında yer alıyor. HBS Araştırma Şirketi Şubat ayında partilerin son oy oranları görmek için bir çalışma yaptı. Ancak ankete damga vuranlar bu kez Ne AK Parti oldu, ne de CHP. İşte sonuçlar...

Her seçim gibi 31 Mart seçimleri de Türkiye için tarihi bir önem taşıyor. Seyri, genel seçimlere göre farklı da olsa partiler arasında geçişler daha sık görülebiliyor. Bu süreçte anket firmaları Türkiye'nin nabzını tutmaya devam ediyor.

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Son anket çalışması HBS tarafından yapılarak yayınlandı. Şubat ayında yapılan çalışmada, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt arandı. 2023 seçimlerinde olduğu gibi AK Parti yine zirvede yer alırken onu CHP takip etti.

Ancak son ankette dikkat çeken detayı kararsızlar oluşturdu. Yüzde 10,9 oranında bulunan kararsızlar AK Parti ve CHP'den sonraki en yüksek oranın sahibi oldu. İşte Şubat ayı anket çalışmasında partilerin oy oranları;

AK PARTİ: YÜZDE 32,8

AK PARTİ: YÜZDE 32,8

CHP: YÜZDE 21,6

CHP: YÜZDE 21,6

MHP: YÜZDE 9,8

MHP: YÜZDE 9,8
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Anahtar Kelimeler:
anket şubat
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