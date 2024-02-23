Ne AK Parti ne CHP! Son ankete onlar damga vurdu: Yüzde 10,9'la hepsini solladılar

Her seçim gibi 31 Mart seçimleri de Türkiye için tarihi bir önem taşıyor. Seyri, genel seçimlere göre farklı da olsa partiler arasında geçişler daha sık görülebiliyor. Bu süreçte anket firmaları Türkiye'nin nabzını tutmaya devam ediyor.
Son anket çalışması HBS tarafından yapılarak yayınlandı. Şubat ayında yapılan çalışmada, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt arandı. 2023 seçimlerinde olduğu gibi AK Parti yine zirvede yer alırken onu CHP takip etti.
Ancak son ankette dikkat çeken detayı kararsızlar oluşturdu. Yüzde 10,9 oranında bulunan kararsızlar AK Parti ve CHP'den sonraki en yüksek oranın sahibi oldu. İşte Şubat ayı anket çalışmasında partilerin oy oranları;