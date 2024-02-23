Ne AK Parti ne CHP! Son ankete onlar damga vurdu: Yüzde 10,9'la hepsini solladılar

Her seçim gibi 31 Mart seçimleri de Türkiye için tarihi bir önem taşıyor. Seyri, genel seçimlere göre farklı da olsa partiler arasında geçişler daha sık görülebiliyor. Bu süreçte anket firmaları Türkiye'nin nabzını tutmaya devam ediyor.

