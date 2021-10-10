HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ekim ayında yazı yaşıyorlar! Burası ne Antalya ne de Muğla

Ekim ayında yazı yaşıyorlar! Burası ne Antalya ne de Muğla

10.10.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesinde ekim ayında olmamıza rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler, Kızkalesi Plajı'na akın ediyor. Keyifli zaman geçiren tatilciler, güneşlenip denize giriyor.

Kızkalesi başta olmak üzere turizm tesisleri ve işletmeler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısmi ve tam kapanmalardan sonra 1 Temmuz'da açılan sezonu dolu dolu geçiriyor. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 24 dereceye ulaştığı kentte yerli ve yabancı turistler, hafta sonu denizin ve güzel havanın tadını çıkardı. Denizde yüzüp, kumsalda güneşlenen tatilcilerden bazıları sahilde düzenlenen çeşitli oyunlara katılırken, bazıları ise su sporlarını tercih etti.

"BELÇİKA'DA HAVA SOĞUK"

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızkalesi'ne Belçika'dan gelen Kadir Akay, "Belçika'da hava soğuk, yağmurlu ama burada hava çok güzel. 30 derece sıcaklık var, tadını çıkarıyoruz" dedi.
15 yıldır Kızkalesi'ne gelen Karen Avonds da "Burayı çok seviyorum. Hava sıcak, deniz suyu sıcak, insanları sıcak. 15 yıldır geliyorum, gelmeye devam edeceğim" diye konuştu.
Kızkalesi’nde turizm sezonunun kasım ayının sonuna kadar sürdüğünü belirten Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan ise şunları söyledi:
“Hava çok güzel. İnsanlar eğleniyor. Denize giren var, spor yapan var, kumun tadını çıkartanlar var. Sahil dolu dolu. Yabancı turistlerin tercihi Kızkalesi oluyor. Alman, Rus, ABD’li, Çinli turist şu an burada. Çevre illerdeki tüm vatandaşlarımızın Kızkalesi’ne gelip bu güzelliğin tadını çıkarmasını istiyoruz.” DHA
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

Acun Ilıcalı ısrar edince şoke oldu! Sosyal medya yıkıldı

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Ödül gecesinde olay anlar: Sus mu dediniz?

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Bakan Soylu açıkladı! 40 yıl sonra bir ilk

Bakan Soylu açıkladı! 40 yıl sonra bir ilk

Sosyal medya bunu konuşuyor! Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp girdi

Sosyal medya bunu konuşuyor! Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp girdi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

"Eve bırakayım" diyen kişinin arabasına binen kadın dehşeti yaşadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

8 yıl önce Ankara'da çalınan araç bakın nerede bulundu

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Doktorun korkunç ölümü kamerada

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Miras kavgası bunu da yaptırdı! Ablalarını traktörle ezdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.