Ne Erzurum, ne Van! Bu kente, 3 yıl aradan sonra kar yağdı, 30 santimetreyi geçti

Mersin’in Erdemli ilçesinde denize 30 kilometre uzaklıkta bulunan Avgadı Yaylasına bu kış ilk, 3 yıl aradan sonra ise 30 santimi geçen kar yağdı. Ormanlarla kaplı bölge ve yayla karla birlikte muhteşem bir görüntüye kavuştu.
Yaylayı oluşturan mahalleler ve ormanlık alanlar drone ile havadan görüntülendi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu bölgede esnaflar, özellikle hafta sonu kar gezintisine gelmek isteyenleri davet etti.
''EN SON BU KADAR KAR 2017 İLE 2018'DE YAĞMIŞTI''
6 yıldır yaylada esnaflık yapan Eyüp Kılıç, ”En son bu kar 2017 ile 2018’de yağmıştı. Bu senede 3 gün önce tekrardan yağmaya başladı. İnşallah tekrardan yine bir yoğun kar yağışı bekliyoruz. Kışın burada esnaflar, yerli ve emekliler olmak üzere bin hane civarında kalıyoruz. Ama yazın nüfusumuz yaklaşık 80 ile 100 bin civarına çıkıyor. Hafta sonu herkesi sucuk ekmek yemeğe davet ediyoruz” dedi.
''30 SANTİMETRE CİVARINDA''
Yayla sakinlerinden Fatih Cırık, ”2 gün güzel kar yağdı, arkasında fırtına çıktı. Eksi 20’leri gördük. Bugün hava düne göre daha iyi. Bu kışın ilk karı, en son 2018’de yağmıştı. Bu sene yağan kar 30 santim civarında. Önceki senelere göre yağan kara göre biraz az ama yine de çok şükür. Yine kar yağışı olacağı yönünde haberler geliyor, 50 santim kar yağacak deniliyor. Kıştan beklentimiz bu sene yüksek. Kış olmazsa sebze meyve burada olmaz, inşallah daha kar yağar” ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE KARA TESLİM! EVLER DE İNSANLAR DA KARA GÖMÜLDÜ
Yüksekova’da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçe merkezinde hava sıcaklığı gece sıfırın altında 30 dereceye kadar düşerken, hayat adeta durma noktasına geldi. Etkili olan soğuklar nedeniyle ilçe merkezinden geçen Büyük Çay Deresi tamamen donarken, ev ve binaların çatılarında ise 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.
YÜKSEKOVA BUZ KESTİ
Yüksekova Belediye karla mücadele ekipleri cadde ve sokaklarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını gece gündüz sürdürürken, esnaf ise çatılarında biriken karları temizledi.
Havanın çok soğuk olduğunu belirten Lokman Geylani isimli esnaf, “İlçemizde kaç gündü kar yağışı vardı ve bununla beraber soğuk havalar hakim olmaya başladı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düştü. Esnaf olarak çatılarımızda biriken karı temizliyoruz. Son birkaç gündür havalar gerçekten çok soğuk, insanlar dışarı çıkmaya çekiniyor. İlçemiz içerisinde geçen dere de tamamen buzla kaplanmış ve bu da ne kadar soğuk olduğunun aslında kanıtıdır'' dedi.
ELAZIĞ'DA KAR İNSAN BOYUNU AŞTI
Elazığ'da etkili olan yağış sonrası kar kalınlığının bir metreye yaklaşması yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı köylerde vatandaşlar, yolda ilerlemekte zorlandı.
Elazığ, iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Yağış nedeniyle kalınlığı bir metreye yaklaşan kar, köylülere zor anlar yaşatıyor.
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