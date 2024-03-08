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  4. Nefes kesen gösteri! Kadın komandolar, 8 Mart'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla iniş yaptı: İşte o anlar

Nefes kesen gösteri! Kadın komandolar, 8 Mart'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla iniş yaptı: İşte o anlar

08.03.2024 17:44
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünyanın dört bir yanında kutlanırken, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığında (JÖAK) görevli 6 kadın astsubay, 8 Mart dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden iniş yaptı! Program boyu İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Jandarma Üsteğmen Seher Cingöz, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde hanımefendi başta olmak üzere, şehit annelerimizin ve mücadeleden asla yılmayan kahraman Türk kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nda görevli 6 kadın komando, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden halatla iniş yaptı.

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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KADIN KOMANDOLARDAN NEFES KESEN GÖSTERİ

Kadın komandolar köprüden halatla iniş yaptı. 

Köprüden yapılan halatlı iniş sırasında Ortaköy Sahili'nde toplanan vatandaşlar ve turistler etkinliği ilgiyle izledi.

Bazı vatandaşlar o anları cepe telefonuyla kaydetti.

Köprüden halatla inen kadın komandolar programın ardından botlarla Ortaköy sahiline getirildi.

Komandolar Ortaköy Sahilinde karanfillerle karşılandı.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Komando 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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