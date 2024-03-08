Nefes kesen gösteri! Kadın komandolar, 8 Mart'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden halatla iniş yaptı: İşte o anlar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı’nda görevli 6 kadın komando, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden halatla iniş yaptı.
Kadın komandolar köprüden halatla iniş yaptı.
Köprüden yapılan halatlı iniş sırasında Ortaköy Sahili'nde toplanan vatandaşlar ve turistler etkinliği ilgiyle izledi.
Bazı vatandaşlar o anları cepe telefonuyla kaydetti.
Köprüden halatla inen kadın komandolar programın ardından botlarla Ortaköy sahiline getirildi.
Komandolar Ortaköy Sahilinde karanfillerle karşılandı.