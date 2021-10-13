Nevzat Tarhan kimdir, aslen nereli? Nevzat Tarhan ne iş yapıyor ve kaç yaşında?

Nevzat Tarhan'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor. 1975 senesinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni bitiren Tarhan; GATA stajı, Kıbrıs ve Bursa kıta hizmetinden sonra 1982 senesinde GATA'da psikiyatri uzmanı olmuştur.

NEVZAT TARHAN KİMDİR?

Son günlerde gündeme gelen Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın hayatı merak ediliyor. 7 Temmuz 1952 tarihinde Merzifon, Amasya'da dünyaya gelen Tarhan, Türk hekim, psikiyatrist ve nöropsikologtur.

Üsküdar Üniversitesi'nin kurucu rektörü olarak bilinen Nevzat Tarhan, 1998 senesinde Memory Centers of America'nın Türkiye temsilciliğini almıştır. Türkiye'de ilk nöropsikiyatri hastanesi olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten isim ayrıca Türk-Amerikan Nöropsikiyatri Derneği Türkiye Şubesi'nin de başkanıdır.

1996-1999 seneleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Adli Tıp Kurumunda bilirkişilik yapmıştır. Kendi isteğiyle emekli olmuştur. 40’ın üzerinde SCI sınıfı dergilerde olmak üzere ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış 100’ün üzerinde araştırma makalesi bulunmaktadır.

Halen Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü ve 2006 senesinde Türkiye’nin ilk nöropsikiyatri hastanesi olarak kurulmasının ardından 2017’de Türkiye’nin ilk Avrupa’nın ise 2. Beyin Hastanesi olarak faaliyetlerine devam eden NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Kitapları 1 milyondan fazla oranda satmıştır.