Nisan ayında beklenmedik kar sürprizi! Türkiye’nin dört bir yanı beyaza büründü

Meteorolojinin hava durumu raporlarına göre sıcaklıklarla düşüş gözlemlenecek ve çok sayıda il ile ilçe için yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu dışında kalan bölgelerde yer yer kuvvetli yağışlar beklenirken akşam saatlerinden itibaren yağmurun yerini kar yağışına bırakacağı öngörüldü. Nisan ayında baharın coşkusunu yaşamaya hazırlanan vatandaşlar bir anda yağan karla birlikte şaşırdı.
YURDUN DÖRT BİR YANINDAN KAR MANZARALARI
ANTALYA
Turizmin başkenti Antalya’ya nisan ayında kar yağdı. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisine saat 14.30 sıralarında kar yağışı başladı.
Kar yağışı Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren başladığı ve karayolları Alacabel şantiyesine kadar devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı.
Alacabel’de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi bulurken, kar yağışı akşam etkisini yitirdi, ulaşımda da herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.
ARDAHAN
Ardahan’da etkili olan soğuk hava nedeniyle kar sürprizi yaşandı. Kar yağışının ardından yollar, otomobiller karla kaplandı.
Nisan ayının ortalarına gelinirken havaların düzensiz hali, vatandaşları sokağa çıkarken tedbir almaya zorluyor. Kent merkezinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak kar yağışı hazırlıksız vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araçlar için de trafik sorununu beraberinde getirdi.
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