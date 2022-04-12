Nisan ayında beklenmedik kar sürprizi! Türkiye’nin dört bir yanı beyaza büründü

Meteorolojinin hava durumu raporlarına göre sıcaklıklarla düşüş gözlemlenecek ve çok sayıda il ile ilçe için yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu dışında kalan bölgelerde yer yer kuvvetli yağışlar beklenirken akşam saatlerinden itibaren yağmurun yerini kar yağışına bırakacağı öngörüldü. Nisan ayında baharın coşkusunu yaşamaya hazırlanan vatandaşlar bir anda yağan karla birlikte şaşırdı.