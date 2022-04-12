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  4. Nisan ayında beklenmedik kar sürprizi! Türkiye’nin dört bir yanı beyaza büründü

Nisan ayında beklenmedik kar sürprizi! Türkiye’nin dört bir yanı beyaza büründü

12.04.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojinin 12 Nisan’da beklenen hava durumu raporuna göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Pek çok şehirde hava sıcaklıkları düşerken Türkiye’nin dört bir yanından nisan ayında kar manzaraları geldi. Nisan ayında beklenmedik bir şekilde gözlerini karlı hava açan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Meteorolojinin hava durumu raporlarına göre sıcaklıklarla düşüş gözlemlenecek ve çok sayıda il ile ilçe için yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Sabah saatlerinden itibaren Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu dışında kalan bölgelerde yer yer kuvvetli yağışlar beklenirken akşam saatlerinden itibaren yağmurun yerini kar yağışına bırakacağı öngörüldü. Nisan ayında baharın coşkusunu yaşamaya hazırlanan vatandaşlar bir anda yağan karla birlikte şaşırdı.

YURDUN DÖRT BİR YANINDAN KAR MANZARALARI

ANTALYA

ANTALYA
Turizmin başkenti Antalya’ya nisan ayında kar yağdı. Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisine saat 14.30 sıralarında kar yağışı başladı.
Kar yağışı Akseki’nin Yarpuz mahallesinden itibaren başladığı ve karayolları Alacabel şantiyesine kadar devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı.
Alacabel’de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi bulurken, kar yağışı akşam etkisini yitirdi, ulaşımda da herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.

ARDAHAN

ARDAHAN
Ardahan’da etkili olan soğuk hava nedeniyle kar sürprizi yaşandı. Kar yağışının ardından yollar, otomobiller karla kaplandı.
Nisan ayının ortalarına gelinirken havaların düzensiz hali, vatandaşları sokağa çıkarken tedbir almaya zorluyor. Kent merkezinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak kar yağışı hazırlıksız vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araçlar için de trafik sorununu beraberinde getirdi.
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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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