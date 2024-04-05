'Nisan ayında öyle şeyler olacak ki kimse unutmayacak!' Astrolog Mine Ölmez üstüne basa basa uyardı! 'Liderin vefatı' detayı dikkat çekti

Ünlü astrolog Mine Ölmez, Beyaz TV’nin sevilen programı Hayatta Her Şey Var’da nisan ayına özel dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Mine Ölmez'in açıklamları şu şekilde;
"Kötü haber vermeyi tabii ki sevmiyorum ama maalesef dünyanın hali neyse astrolojinin hali de o oluyor. Yani dünyada ne varsa biz de onu konuşmak zorundayız. Çünkü gökle yer her zaman senkronize ve gerçekten gökte ne varsa yerde de o var. Bizim yaptığımız şey hiçbir zaman negatif enerji aşılama ya da manipüle etme olmamalı. Zaten ama gökte olan şeyi ifade etmek olmalı. Kırıcı incitici olmayacak şekilde. Hani diyorsunuzdur belki 'iyi haber yok mu?' diye, valla ne varsa onu sunmaya çalışıyoruz."
"İki hafta önceki yayınımızda dedim ki nisan ayında terör olayları işte Allah dedim askerimize ordumuza yardım etsin çünkü ortalık karışabilir demiştim. Tabii ki ben aslında o gidişatı görüyorum ama olmadan söyleyince insanlar paniğe kapılıyor. Yani olmaya doğru anlıyorlar ne olduğunu 'Ha bu yüzden dedi demek ki' diye."
"Çok vurucu cümlelerle konuşmadan şunu söylemek isterim bu nisan öyle şeyler olacak ki hiç kimse bu nisanı unutmayacak. Sadece Türkiye'de değil dünyada da öyle olaylar yaşanacak ki diyecek ki herkes 'Ne oluyor yani niye hepsi arka arkaya geldi?' mesela yıllardır olmayan şeyler nasıl oldu, yıllardır beklediğimiz şeylerin hepsi neden nisan ayında gerçekleşiyor veya oluyor diyecekler."
"8 Nisan'da çok güçlü bir güneş tutulması var çok çok güçlü bir tutulma bu tutulma kron ya da kiron dediğimiz bir asteroitle birleşiyor ve 19 derece Koç şereflenme derecesi güneşin. Bu ne anlama gelir; dünyada alanında çok ünlü, çok başarılı, lider, komutan ya da işte yöneticilerin dünyayı yöneten insanlardan birinin ya hastalanmasına ya vefatına işaret ediyor. Bu büyük alimlerin ifade ettiği bir şey; önümüzdeki yaklaşık 6 aylık süreç de bu ayla beraber nisanla beraber çok enteresan olacak. Arkadaşlar belki beni sevmeyeceksiniz ama bir sabır sınavından geçecek herkes. Hatta başladı 25 mart'la beraber bu sabır sınavı başladı."
"Bu Ramazan bu bayram gerçekten kendimizi test edeceğiz. Acaba biz gerçekten nasıl bir insanız? Merkür Koç burcunda retro bundan da bahsetmiştim yangınlardan yangınların çıkabileceğinden... Koç burcu çok fevri, çok kontrol edilemeyen bir alan yani Koç burcunda olan olayları biz çok böyle kontrol edemiyoruz. Birden ateşli hastalıklar, birden yayılan olaylar, birden ateşin yayılması. Çünkü Mars yakmak ister, kanatmak İster, incitmek, mücadele etmek, dövüşmek ister. Dolayısıyla içimizdeki o nefsani dürtüsel tarafımız o kadar sınanacak ki hakikaten de şöyle birkaç gündür bir olanlara bir bakın İnsanın ister istemez bir sınanması oluyor. İşte trafikte çok bir tuhaflıklar var. Bu aralar yani böyle sanki her şey üst üste geliyor gibi.