'Nisan ayında öyle şeyler olacak ki kimse unutmayacak!' Astrolog Mine Ölmez üstüne basa basa uyardı! 'Liderin vefatı' detayı dikkat çekti

"BU RAMAZAN KENDİMİZİ TEST EDECEĞİZ"

"Bu Ramazan bu bayram gerçekten kendimizi test edeceğiz. Acaba biz gerçekten nasıl bir insanız? Merkür Koç burcunda retro bundan da bahsetmiştim yangınlardan yangınların çıkabileceğinden... Koç burcu çok fevri, çok kontrol edilemeyen bir alan yani Koç burcunda olan olayları biz çok böyle kontrol edemiyoruz. Birden ateşli hastalıklar, birden yayılan olaylar, birden ateşin yayılması. Çünkü Mars yakmak ister, kanatmak İster, incitmek, mücadele etmek, dövüşmek ister. Dolayısıyla içimizdeki o nefsani dürtüsel tarafımız o kadar sınanacak ki hakikaten de şöyle birkaç gündür bir olanlara bir bakın İnsanın ister istemez bir sınanması oluyor. İşte trafikte çok bir tuhaflıklar var. Bu aralar yani böyle sanki her şey üst üste geliyor gibi.