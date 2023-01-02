Ocak ayı burç yorumları! 2023 Ocak ayında burçları neler bekliyor?

Yeni yılın ilk ayında burçlar için heyecan verici bir zaman dilimine giriş yapılıyor. Özellikle Ocak ayında burçları kariyer ve iş alanında sürprizler bekliyor. Karşınıza çıkan fırsatları değerlendirerek mutlaka geleceğe yönelik adımlar atmaya çalışın.

OCAK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI...

KOÇ Yeni yıl, kariyer yolunuz ve başarıya yönelik kararlar getirecek, sevgili Koç, çünkü dört gök cismi Oğlak burcunda ve haritanızın profesyonel hırslarını yöneten sektöründen geçiyor. Bununla birlikte, Merkür gökyüzünde geriye doğru seyahat ederken, nasıl ilerleyeceğine dair bir plan formüle etmek için geçmiş başarılara bakmak zarar vermeyebilir. Venüs 2 Ocak'ta Kova burcuna giriyor ve fikirleri paylaşmak, iyilik istemek ve mesleki destek ağınıza yaslanmak için harika bir zaman. Bu kozmik iklim, sağlıklı bir iş/yaşam dengesi sağlamanın önemini de vurguluyor. Sevdiklerinize ve kendinize özel alanlar yaratmaya özen gösterin. Mars, 12 Ocak'ta yaptığı gerileme hareketini sonlandırdığında kendinizi daha özgür ve mutlu hissetmeye başlayacaksınız. Son birkaç hafta içinde yaşadığınız tüm sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olan bir atmosferin içinde yer alacaksınız. Ocak ayının 20. gününde Venüs ve Satürn ile birleştiğinde çemberinizi genişletmek isteyeceksiniz. Kendinizi hedefleriniz ve hayalleriniz doğrultusunda hareket ettirdiğinizde yei fırsatların karşınıza çıktığını fark edeceksiniz.

BOĞA İyi hisler sizi yeni yıla taşıyacak. Çünkü dört gök cismi Oğlak burcunda ve haritanızın maneviyatı yöneten bölümünden geçiyor. Bu kozmik iklim, sezgilerinizi ve şansınızı yükseltmeye hazırlanıyor, umutlarınızı ve hayallerinizi gerçekleştirmeye odaklanmak için harika bir zaman. Merkür geri hareketinin ortasındayken, perdenin ötesinden gelen mesajları çözmek her zamankinden daha karmaşık gelebilir. 2 Ocak'ta Venüs Kova burcuna ve güneşin onuncu evinize girerken kariyer hedefleriniz de göksel bir yardımdan faydalanacak. İş arkadaşlarınızın ve arkadaşlarınızın mutluluğuna ne kadar çok yatırım yaparsanız, ileriye doğru o kadar başarılı olursunuz. Merkür, 18'inde geri giden yolculuğuna son vererek, geçmişte aldığınız sinyaller ile bugün bulunduğunuz yer arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur. Geriye dönüp bakmak, bir önseziyi kanıtlamanın tek gerçek yolu olsa da, bu tür aydınlanma anlarını kabul etmek, ileriye doğru psişik yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Bununla birlikte, 20 Ocak'ta güneş Kova burcuna girdiğinde iç dünyanıza yönelerek isteklerinize kulak vermek zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi bilmek size ve sevdiklerinize daha mutlu anlar yaşatır.

İKİZLER Sevgili İkizler, yeni yıl başlarken Oğlak burcunda ve güneş sekizinci evinizde dolaşan bir dizi gök cismi sayesinde hayatınızı dönüştürme fikriyle canlanacaksınız. Bu kozmik iklimin yıkıcı ama temizleyici bir enerjisi var ve artık size hizmet etmeyen herkesle veya herhangi bir şeyle bağlarınızı pişmanlık duymadan kesme fırsatı sunuyor. Katı sınırlar uygulama, eski bağımlılıkları engelleme ve kendinizi sağlıksız durumlardan uzaklaştırma konusunda adım atmaya başlayacaksınız. Mars'ın burcunuz aracılığıyla geriye dönük yolculuğu, son iki buçuk ayda kendinizi yorgun, huysuz ve daha huzursuz hissetmenize neden olmuş olsa da, bu tutkulu gezegen Ocak'ta yön değiştirdiğinde ritminizi geri kazanma şansınız olacak. Bu kozmik rüzgarların değişmesi, motivasyonunuzla ve size ilham veren şeyle yeniden bağlantı kurmanıza izin vererek gelecek hakkında daha heyecanlı olmanıza yardımcı olabilir.

YENGEÇ Yeni yıl başlarken aşk zihninizin ön planlarındaki yerini anlacak. Yeni ayla birlikte aslında aşk hayatınızda beklemediğiniz gelişmelerin kapınızı çaldığını fark edeceksiniz. İster bekar olun ister bir ilişki içinde olun, ileriye doğru sağlıklı ve destekleyici ortaklıkları nasıl besleyeceğinize dair kararlar almayı düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, bu duygular ister romantik ister platonik olsun, en yakın bağlarınızla daha da güçlü hale gelecek. 6 Ocak'ta burcunuzdaki dolunay sırasında etrafınızı saran bir kozmik enerji dalgası hissedeceksiniz. Her zamankinden daha açık yürekli ve hassas hissetmeyi bekleyebilirsiniz. Bu süre zarfında titreşiminizi düşüren herhangi birini veya herhangi bir şeyi mutlaka kendiniz için bir köşeye not edin. Güneş Kova'ya ve haritanızın yirminci yüzyıldaki dönüşümü yöneten sektörüne girdiğinde atmosfer değişiyor. Dolunay size hayatınızın nasıl gelişmesi gerektiğine dair fikir vermişti, bu güneş yerleşimi size bu değişiklikleri gerçekleştirmek için enerji ve motivasyon sağlar. Kendinizi tükenmiş hissetmenize neden olan ilişkiler veya durumlar için mücadele etmek için kendinizi zorlamaktan kaçınmalısınız.