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  4. Ocakcı Holding'in sahibi Sedat Ocakcı'nın ifadesi ortaya çıktı! 2,5 milyar liralık vurgunda dikkat çeken detaylar: Eşi evde sıkılmasın diye...

Ocakcı Holding'in sahibi Sedat Ocakcı'nın ifadesi ortaya çıktı! 2,5 milyar liralık vurgunda dikkat çeken detaylar: Eşi evde sıkılmasın diye...

16.02.2024 12:50 | Son Güncelleme:
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İzmir'de, yüksek kar vaadiyle 2,5 milyar liralık vurgun yaptığı iddia edilen Ocakcı Holding sahibi Sedat Ocakcı'nın (34) hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı. Eşinin imza ve tasarruf yetkisi bulunmadığını, evde sıkılmaması için şirkette yer verdiğini söyleyen, FETÖ üyeliğinden ihraç asker Ocakcı, FETÖ'cülerin hedefi olmuş olabileceğini söyledi. Kaçarken yakalanan Ocakcı, Kıbrıs'a da eşini ve kayınvalidesini bırakıp geri dönmek için gitmek istediğini ifade etti. İşte detaylar...

Dünyanın ilk şehir tokeni olan İzmir Token'i halka arz eden Barış Turgut'la yaptığı protokol sonucu, 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakcı Holding'de, holdingin sahibi Sedat Ocakcı'nın yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han, 1 Ocak'ta kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtı. Yüksek kar vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vadettiği, ayrıca dron fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin 3 bin 100 kişiden yaklaşık 5 milyar 123 milyon TL topladıkları öne sürüldü.

Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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2,5 MİLYAR LİRALIK VURGUNDA ÇOK ÇARPICI DETAYLAR!

YAZILIMLA İKNA ETMİŞ

YAZILIMLA İKNA ETMİŞ

Sedat Ocakcı'nın ilk olarak, borsada değerlendirdiğini söyleyerek para toplamaya başladığı, ardından kripto paraya girdiği, sonrasında yazılım firması kurduğu öğrenildi. Kripto için para topladığı sırada vatandaşları, 'Bir yazılım sistemi geliştirdim. Bu sayede borsa ve kripto para işinde piyasanın iniş veya çıkış dönemleri yaşansa bile hiç kaybetmiyorum' diyerek ikna ettiği belirtildi. Sedat Ocakcı'nın en az yüzde 17 kar vadettiği de kaydedildi. Sedat Ocakcı'nın yakın dönemde bütün varlığı kripto borsasına aktardığı, soğuk cüzdana yüklediği, bu varlığı şoförüyle İstanbul'daki kuzeni Salih Han'a gönderdiği öğrenildi. Salih Han'ın bu soğuk cüzdan ile Dubai'ye kaçması üzerine Ocakcı'nın 31 Ocak'a kadar yatırımcıya ödeme yapmaması üzerine mağdurların Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetçi oldukları kaydedildi.

OPERASYON 7 ŞUBAT'TA BAŞLADI

OPERASYON 7 ŞUBAT'TA BAŞLADI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla 7 Şubat sabahı harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında, Ocakcı Holding sahibi Sedat Ocakcı, eşi Seçilay Ocakcı (30) ve holdinge bağlı bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da bulunduğu 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ocakcı Holding ve bağlı işletmelerinde arama yapıldı.

OCAKCI ÇİFTİ ADANA'DA YAKALANDI

OCAKCI ÇİFTİ ADANA'DA YAKALANDI

Ocakcı çifti, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin desteğiyle Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Adana'da saklandıkları kiralık evde yakalandı. Ocakcı çiftinin operasyon öncesi Türkiye'yi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı. 1 Ocak 2023'te Ocakcı Holding'i kurduğu belirtilen Sedat Ocakcı hakkında ilk olarak geçen 1 Şubat'ta İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunulduğu bildirildi. Şikayetin ardından emniyetin talebiyle mahkeme tarafından hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği kaydedilen Ocakcı'nın 5 Şubat'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan eşiyle yurt dışına gitmeye çalıştığı, ancak hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını öğrenince Adana'ya geçip, eşyalı kiralık ev tuttuğu belirtildi. Sedat Ocakcı'nın Adana'ya gitmesindeki amacının, buradan da yasa dışı yollardan Kıbrıs'a gitmek olduğu öğrenildi.

DRON FABRİKASI İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANA HİÇBİRŞEY YAPILMADI

DRON FABRİKASI İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANA HİÇBİRŞEY YAPILMADI

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 29'u yakalandı. Ayrıca 1 kişi yardım ve yataklıktan, Ankara'da 2 şüpheli de Sedat Ocakcı ile iş birliği yaptığı tespitiyle gözaltına alındı. Böylelikle İzmir merkezli Antalya, Ankara ve Aksaray'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 32 kişi gözaltına alındı. 1 şüpheli ise halen aranıyor. Şüpheliler arasındaki emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın, üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden FETÖ soruşturmasında 2019 yılında ihraç edilen holding sahibi Sedat Ocakcı'nın geçmişte komutanı olduğu ortaya çıktı. Alkan'ın Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda alınan kararla tuğgeneral olarak görev yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 30 Ağustos 2022'de emekli edildiği belirtildi. Alkan'ın, emekli olduktan sonra holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız'ın genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi. Şirkete, 15 Temmuz 2023'te, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Yatırım Alanı'nda yer tesis edildiği öğrenildi. Dron imalatı üzerine fabrika kuracağını beyan eden şirket yetkililerinin, bu alanda 3-4 ay kadar hafriyat alım çalışması yaptığı ancak 'Bozok Organize Sanayi Meta Yıldız Dron Fabrikası Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi' ibarelerinin yazılı tabelanın dışında, alanda başka hiçbir icraat gerçekleştirmediklerinin ortaya çıktığı belirtildi.

LÜKS HAYATLARI KAMERADA

LÜKS HAYATLARI KAMERADA

Öte yandan Sedat Ocakcı'nın yaşadığı lüks hayat paylaştığı videoda görüldü. Holdingin bahçesinde eşiyle yürüyen Ocakcı'nın, iki büyük hediye paketinin kurdelesini eşine açtırdığı, eşinin 'İnanmıyorum' diyerek şaşkınlık yaşadığı, açılan paketlerden lüks spor araçların çıktığı görüldü. Biri siyah, diğeri kırmızı renkteki iki otomobili gören eşinin, Sedat Ocakcı'ya sarıldığı da görüntülerde yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İzmir
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