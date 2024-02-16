Ocakcı Holding'in sahibi Sedat Ocakcı'nın ifadesi ortaya çıktı! 2,5 milyar liralık vurgunda dikkat çeken detaylar: Eşi evde sıkılmasın diye...

DRON FABRİKASI İÇİN TAHSİS EDİLEN ALANA HİÇBİRŞEY YAPILMADI

Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 29'u yakalandı. Ayrıca 1 kişi yardım ve yataklıktan, Ankara'da 2 şüpheli de Sedat Ocakcı ile iş birliği yaptığı tespitiyle gözaltına alındı. Böylelikle İzmir merkezli Antalya, Ankara ve Aksaray'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 32 kişi gözaltına alındı. 1 şüpheli ise halen aranıyor. Şüpheliler arasındaki emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın, üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden FETÖ soruşturmasında 2019 yılında ihraç edilen holding sahibi Sedat Ocakcı'nın geçmişte komutanı olduğu ortaya çıktı. Alkan'ın Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda alınan kararla tuğgeneral olarak görev yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 30 Ağustos 2022'de emekli edildiği belirtildi. Alkan'ın, emekli olduktan sonra holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız'ın genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi. Şirkete, 15 Temmuz 2023'te, Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Yatırım Alanı'nda yer tesis edildiği öğrenildi. Dron imalatı üzerine fabrika kuracağını beyan eden şirket yetkililerinin, bu alanda 3-4 ay kadar hafriyat alım çalışması yaptığı ancak 'Bozok Organize Sanayi Meta Yıldız Dron Fabrikası Meta Yıldız Bilişim Teknolojileri Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi' ibarelerinin yazılı tabelanın dışında, alanda başka hiçbir icraat gerçekleştirmediklerinin ortaya çıktığı belirtildi.