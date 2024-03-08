Okul müdürü öğrencilere "Anneleriniz sizi sevmiyor" demiş! Anaokulunda skandal iddia: Ödeme yapmayan velilere baskı kurdular

Skandal iddianın adresi Ankara Yeni Mahalle'deki bir devlet okulu olan Teknopark İvedik Anaokulu. Yönetimi velilerden para istedi, bazıları vermeyince akılalmaz bir skandala imza attı.
Okul aile birliğine bağış adı altında talep iletildi. Mecburi değildi ama iddiaya göre okul yönetimi öğrencilerin velilerinden 6 bin ila 2 bin 500 lira arasında değişen paralar istedi. Ancak ancak bazı veliler ödeyemeyince baskı başladı.
Velilerden biri "Okul aile birliğine bağış şeklinde isteniyor. Mecburi tutulmadı başında, sonradan diretme başladı" diye konuştu.
Bir başka veli ise Milli Eğitim'i arayıp 'Hayır vermek zorunda değilsiniz' yanıtı aldığını aktardı. Fakat veliler, bağışın "Hayır siz Batıkent'te oturuyorsunuz, sizin durumunuz var, bu çevre zaten zengin bir çevre, sizin altınızda arabanız var" gibi gerekçelerle yine de istendiğini öne sürdü.
Show TV'de yer alan habere göre iddiaların en vahim kısmı çocuklarla ilgili olanı. Para ödeyemeyen çocuklara iddiaya göre okul yönetimi ailelerinin onları sevmediği yönünde bir söylem geliştirdi.
Bir veli bu skandal iddiaya ilişkin duyumunu "Müdür sınıfa çıkıyor ders esnasında, 'Bunların anneleri sevseydi paramızı verirdi, okula malzememizi alırdı' tarzında konuşma yapmış kendisi." ifadeleriyle anlattı. Öte yandan velilerden bir diğeri, kızının kendisine "Ben sevmiyorsun" dediğini ifade edip "'Hayır kızım seviyorum, sen de bunu biliyorsun' dedim" diye konuştu.