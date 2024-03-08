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  4. Okul müdürü öğrencilere "Anneleriniz sizi sevmiyor" demiş! Anaokulunda skandal iddia: Ödeme yapmayan velilere baskı kurdular

Okul müdürü öğrencilere "Anneleriniz sizi sevmiyor" demiş! Anaokulunda skandal iddia: Ödeme yapmayan velilere baskı kurdular

08.03.2024 08:50
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Ankara'da bir anaokulunda gündeme gelen skandal iddia velileri öfkelendirdi. Anaokulu yönetimi velilerden okul aile birliğine bağış adı altında para istedi. Bazı veliler durumu olmadığını belirtip ödeme yapmadı fakat yönetim aileler üzerinde baskı kurdu. Hatta o kadar ileriye gidildi ki müdürün sınıfa girip çocuklara "Anneleriniz sizi sevmiyor" dediği dahi öne sürüldü. Müdür bu iddia sonrası bakın kendini nasıl savundu...

Skandal iddianın adresi Ankara Yeni Mahalle'deki bir devlet okulu olan Teknopark İvedik Anaokulu. Yönetimi velilerden para istedi, bazıları vermeyince akılalmaz bir skandala imza attı. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

ANAOKULUNDA SKANDAL İDDİA

MECBURİ OLMAYAN ÖDEMEYİ BAZI VELİLER YAPMADI

MECBURİ OLMAYAN ÖDEMEYİ BAZI VELİLER YAPMADI

Okul aile birliğine bağış adı altında talep iletildi. Mecburi değildi ama iddiaya göre okul yönetimi öğrencilerin velilerinden 6 bin ila 2 bin 500 lira arasında değişen paralar istedi. Ancak ancak bazı veliler ödeyemeyince baskı başladı.

"DİRETMEYE BAŞLADILAR"

"DİRETMEYE BAŞLADILAR"

Velilerden biri "Okul aile birliğine bağış şeklinde isteniyor. Mecburi tutulmadı başında, sonradan diretme başladı" diye konuştu.

"ALTINIZDA ARABA VAR, ZENGİN ÇEVREDE OTURUYORSUNUZ"

"ALTINIZDA ARABA VAR, ZENGİN ÇEVREDE OTURUYORSUNUZ"

Bir başka veli ise Milli Eğitim'i arayıp 'Hayır vermek zorunda değilsiniz' yanıtı aldığını aktardı. Fakat veliler, bağışın "Hayır siz Batıkent'te oturuyorsunuz, sizin durumunuz var, bu çevre zaten zengin bir çevre, sizin altınızda arabanız var" gibi gerekçelerle yine de istendiğini öne sürdü.

Show TV'de yer alan habere göre iddiaların en vahim kısmı çocuklarla ilgili olanı. Para ödeyemeyen çocuklara iddiaya göre okul yönetimi ailelerinin onları sevmediği yönünde bir söylem geliştirdi.

Bir veli bu skandal iddiaya ilişkin duyumunu "Müdür sınıfa çıkıyor ders esnasında, 'Bunların anneleri sevseydi paramızı verirdi, okula malzememizi alırdı' tarzında konuşma yapmış kendisi." ifadeleriyle anlattı. Öte yandan velilerden bir diğeri, kızının kendisine "Ben sevmiyorsun" dediğini ifade edip "'Hayır kızım seviyorum, sen de bunu biliyorsun' dedim" diye konuştu.

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Anaokulu
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