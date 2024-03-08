Okul müdürü öğrencilere "Anneleriniz sizi sevmiyor" demiş! Anaokulunda skandal iddia: Ödeme yapmayan velilere baskı kurdular

"ALTINIZDA ARABA VAR, ZENGİN ÇEVREDE OTURUYORSUNUZ"

Bir başka veli ise Milli Eğitim'i arayıp 'Hayır vermek zorunda değilsiniz' yanıtı aldığını aktardı. Fakat veliler, bağışın "Hayır siz Batıkent'te oturuyorsunuz, sizin durumunuz var, bu çevre zaten zengin bir çevre, sizin altınızda arabanız var" gibi gerekçelerle yine de istendiğini öne sürdü.