İstanbul'da kan donduran olay! Silahı kafasına dayadı, aracıyla ezmeye çalıştı... İşte o anlar

Bu sırada aracı durdurmaya çalışan bir kişi, aracın kaputunun üzerine atladı. Geri manevra yaparken trafik levhasına çarpan araç, hızla olay yerinden uzaklaştı. Kendini aracın üzerine atan kişi ise yere savruldu. Grubun üzerine aracı sürdükten sonra kaçan sürücü, geri dönerek caddeden tekrar geçti. Bu sırada bir kişi, yoldan geçen araca sandalye fırlattı. Başka bir kişi ise elindeki sopayla araca vurdu.