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  4. Ölümlü kaza sonrası oğlunu kaçıran Eylem Tok ilk kez konuştu! Sözleri tepki üzerine tepki çekti: Ülke bana desin ki...

Ölümlü kaza sonrası oğlunu kaçıran Eylem Tok ilk kez konuştu! Sözleri tepki üzerine tepki çekti: Ülke bana desin ki...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.03.2024 10:19
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İstanbul'da ölümlü bir trafik kazasına karışarak bir bebeği babasız bırakan yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu T.C.'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Oğlunu Mısır'a kaçıran annenin sözleri ise 7'den 70'e herkesin tepkisini çekti. Mısır'a giderken kazada can kaybı olup olmadığını bilmediğini iddia eden Tok, kaçırdığı oğlu içinde, 'pırıl pırıl bir çocuk' ifadelerini kullandı. Öte yandan Tok dönme şartını da açıkladı.

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kaza sonucunda Oğuz Murat Acı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


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Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi yazar Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

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Türkiye'nin gündemine oturan kazayla ilgili Yılmaz Tunç'tan da dün akşam saatlerinde bir açıklama geldi. Tunç, "Cumhuriyet Başsavcılığımız zaten olay anından itibaren soruşturmayı başlatmıştı. Kişinin yakalanması için yakalama kararı çıkartıldı. Mısır adli makamlarından iadesini talep edecek olan süreci başlattık. Bir kırmızı bülten çıkarıyoruz. Bu konudaki süreç başladı." ifadelerini kullandı.

Oğlunu kaçıran anne Eylem Tok Star Ana Haber'e konuştu. 'Kaçırma yok' diyen anne Tok pişkin savunmasına devam ederken oğlu için de, 'pırıl pırıl bir çocuk' ifadelerini kullandı.

İşte annenin kendini savunduğu o sözler;

17 yaşında pırıl pırıl bir çocuk var. Ben bir anneyim. Zaten bir kaza bu kaza. Kaçırmak yok. Bugün olsa yine yaparım. Ben yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Ben orada oğlumu korumak zorundayım. Ben oraya gittiğimde çocuklar vardı. Onları aldım siteye götürdüm. Herhangi bir durumda kaçacağım bir durum yok.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mısır
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