Ölümlü kaza sonrası oğlunu kaçıran Eylem Tok ilk kez konuştu! Sözleri tepki üzerine tepki çekti: Ülke bana desin ki...

17 yaşında pırıl pırıl bir çocuk var. Ben bir anneyim. Zaten bir kaza bu kaza. Kaçırmak yok. Bugün olsa yine yaparım. Ben yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Ben orada oğlumu korumak zorundayım. Ben oraya gittiğimde çocuklar vardı. Onları aldım siteye götürdüm. Herhangi bir durumda kaçacağım bir durum yok.