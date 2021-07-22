Onur Alp Eker kimdir, nereli? Onur Alp Eker kaç yaşında?

Ankara'da bayramın ilk günü evlerinden kaçan kurbanlığı aramak için peşinden giden ve kaybolan Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldı. Vatandaşlar gelişme sonrası Onur Alp Eker'in kim olduğunu sorguluyor. Peki Onur Alp Eker kimdir, nereli?

Cansız bedenine ulaşıldı

Olay sonrası Onur Alp'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Güvenlik kameralarına yansımış olan görüntülere yakın bir bölgede ölü bulunan gencin bulunması için çalışmalar başlatılmış ve dün gece geç saatlerde ara verilmişti. Çalışmalara bu sabah tekrardan başlanmasının ardından ekipler, Eker'in kaybolduğu bölgedeki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bir bölgede Eker'in cansız bedenine ulaşıldı.