Onur Alp Eker kimdir, nereli? Onur Alp Eker kaç yaşında?

Ankara'da bayramın ilk günü evlerinden kaçan kurbanlığı aramak için peşinden giden ve kaybolan Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldı. Vatandaşlar gelişme sonrası Onur Alp Eker'in kim olduğunu sorguluyor. Peki Onur Alp Eker kimdir, nereli?
Onur Alp Eker kimdir?
Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçmış olan kurbanlığı bulmak amacıyla peşinden giden ve kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldı.
Cansız bedenine ulaşıldı
Olay sonrası Onur Alp'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Güvenlik kameralarına yansımış olan görüntülere yakın bir bölgede ölü bulunan gencin bulunması için çalışmalar başlatılmış ve dün gece geç saatlerde ara verilmişti. Çalışmalara bu sabah tekrardan başlanmasının ardından ekipler, Eker'in kaybolduğu bölgedeki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bir bölgede Eker'in cansız bedenine ulaşıldı.
Onur Alp Eker nereli, kaç yaşındaydı?
Onur Alp Eker, Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde yaşayan tıp fakültesi öğrencisiydi. 19 yaşındaki Eker, önceki gün evlerinin bahçesinden kaçmış olan kurbanlığın peşine düşmüştü. Daha sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirmişti.
Eker'in, kaybolmadan önce izlenen son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu bilgisi alındı. Elim olayla ilgili soruşturma başlatıldı.