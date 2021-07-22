HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Onur Alp Eker kimdir, nereli? Onur Alp Eker kaç yaşında?

Onur Alp Eker kimdir, nereli? Onur Alp Eker kaç yaşında?

22.07.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nın ilk günü Ankara'da evlerinden kaçmış olan kurbanlığı aramak amacıyla peşinden giden ve kaybolan Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldığı haberi geldi. Gelişme sonrası Onur Alp Eker'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki Onur Alp Eker kimdir, nereli? Onur Alp Eker kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

Ankara'da bayramın ilk günü evlerinden kaçan kurbanlığı aramak için peşinden giden ve kaybolan Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldı. Vatandaşlar gelişme sonrası Onur Alp Eker'in kim olduğunu sorguluyor. Peki Onur Alp Eker kimdir, nereli?

Onur Alp Eker kimdir?

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçmış olan kurbanlığı bulmak amacıyla peşinden giden ve kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldı.

Cansız bedenine ulaşıldı

Cansız bedenine ulaşıldı
Olay sonrası Onur Alp'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Güvenlik kameralarına yansımış olan görüntülere yakın bir bölgede ölü bulunan gencin bulunması için çalışmalar başlatılmış ve dün gece geç saatlerde ara verilmişti. Çalışmalara bu sabah tekrardan başlanmasının ardından ekipler, Eker'in kaybolduğu bölgedeki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bir bölgede Eker'in cansız bedenine ulaşıldı.

Onur Alp Eker nereli, kaç yaşındaydı?

Onur Alp Eker nereli, kaç yaşındaydı?
Onur Alp Eker, Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde yaşayan tıp fakültesi öğrencisiydi. 19 yaşındaki Eker, önceki gün evlerinin bahçesinden kaçmış olan kurbanlığın peşine düşmüştü. Daha sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirmişti.
Eker'in, kaybolmadan önce izlenen son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu bilgisi alındı. Elim olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il son durum

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il son durum

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Hasta olduğu iddia edilmişti! Görüntüler tepki çekti

Hasta olduğu iddia edilmişti! Görüntüler tepki çekti

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

Kritik veriler açıklandı: Son zamanların en yüksek vaka sayısı...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Cizre'de sıcaklık rekoru: 49.1 derece!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

Denize giren 32 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni belli oldu

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

İşte merakla beklenen 20 Temmuz sürprizi! İlk kez paylaşıldı

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Kayınvalidesine mesaj atıp özçekim yaptı, intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.