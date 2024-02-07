'Oraya dokununca ağlıyorsa...' Anne ve babalar dikkat! Bebek ve çocuklarda daha sık görülüyor

"TEKRARLAYAN KULAK İLTİHABINA DİKKAT EDİLMELİDİR"

Orta kulak iltihabının ciddi bir enfeksiyon olduğunu ve takibinin de iyi yapılması gerektiğini belirten Dr. Altunay, orta kulağın ilerleme belirtilerinden söz ederek tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:

“İltihap nadir de olsa iç kulak, kemik yapılara ve yakın komşu beyin zarına doğru ilerleyebilir. Mevcut tedaviye rağmen yakınmaların sürmesi; şiddetli kulak ağrısı, bulantı, kusma, kulak arkası kemik bölümde ağrı kızarıklık, uykuya eğilim, işitme kaybında artma halinde aileler dikkatli olmalıdır. Hastaneye yatış ve acil KBB girişimleri gerekebilir. Tekrarlayan kulak iltihabı durumlarında geniz eti, kulak tüpü gibi cerrahi girişimler KBB hekimi ile değerlendirilmelidir. Özetle daha çok bebek ve çocuklarda gördüğümüz orta kulak iltihabı sürekli tekrarlanıyorsa ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu komplikasyonların başında da işitme kaybı yer alıyor. O nedenle takibi şart bir hastalık, ihmal edilmemeli.” (İHA)