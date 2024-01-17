Ordu'daki kız öğrenci yurdunda 'asansör' paniği! Bütün öğrenciler kendilerini bahçeye attı, zor sakinleştirildiler

Altınordu ilçesi Akçatepe Mahallesi’nde bulunan 3 bloklu kız öğrenci yurdunun bir blokunda 10 kişinin kullandığı asansör, birinci kattan zemin kata indiği esnada arıza yaparak durdu. Durumun bildirilmesi üzerine asansörde kalan öğrenciler firma görevlisinin müdahale etmesi ile yara almadan dışarıya çıkartıldı.



