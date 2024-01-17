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  4. Ordu'daki kız öğrenci yurdunda 'asansör' paniği! Bütün öğrenciler kendilerini bahçeye attı, zor sakinleştirildiler

Ordu'daki kız öğrenci yurdunda 'asansör' paniği! Bütün öğrenciler kendilerini bahçeye attı, zor sakinleştirildiler

17.01.2024 07:31 | Son Güncelleme:
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Ordu’da üniversite öğrencilerinin kaldığı kız öğrenci yurdunda 10 kişinin bindiği asansör arıza yapınca büyük panik yaşandı. Asansörün düştüğünü düşünen öğrencileri, görevliler zor sakinleştirdi. Olayda yaralanan olmadı. Asansör firması görevlisi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, jandarma ekipleri çok sayıda öğrencinin ifadesini aldı.

Altınordu ilçesi Akçatepe Mahallesi’nde bulunan 3 bloklu kız öğrenci yurdunun bir blokunda 10 kişinin kullandığı asansör, birinci kattan zemin kata indiği esnada arıza yaparak durdu. Durumun bildirilmesi üzerine asansörde kalan öğrenciler firma görevlisinin müdahale etmesi ile yara almadan dışarıya çıkartıldı.


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ASANSÖRÜN DÜŞTÜĞÜNÜ SANDILAR

ASANSÖRÜN DÜŞTÜĞÜNÜ SANDILAR

Olayda yaralanan olmazken, diğer öğrenciler asansörün düştüğünü sanıp yurdun bahçesine çıktı. Olay yerine polis, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu esnada güvenlik mensupları öğrencilerin taleplerini dinleyerek sakinleştirmeye çalıştı.

AÇIKLAMA GELDİ

AÇIKLAMA GELDİ

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ordu Mehmet Fuat Köprülü Kız Öğrenci Yurdumuzda asansör arızası olmuş, arıza sonrası asansörde kalan öğrenciler yetkili servisin asansör kapısını açması sonrası, bir sıkıntı yaşamadan güvenle asansörden çıkmışlardır” denildi.

FİRMA GÖREVLİSİNİN İFADESİ ALINDI

FİRMA GÖREVLİSİNİN İFADESİ ALINDI

Asansör firması görevlisi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, jandarma ekipleri çok sayıda öğrencinin ifadesini aldı.

Öte yandan asansörlerin kontrollerinin sürekli olarak yapıldığı, arıza yapan asansörün bakımlarının da yeni yapıldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Öğrenci yurdu asansör
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