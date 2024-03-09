Oruç tutmak isteyen anne adayları dikkat! Uzman isim konuya açıklık getirdi... 'Erken doğum ve düşük riski'ne dikkat çekti

Sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyen herkesin protein, lif, sağlıklı yağ içeren ve ölçülü miktarda karbonhidrat barındıran bir beslenme düzeni oluşturmasının önemli olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Sabri Çolak, “Söz konusu hamilelik dönemi olduğunda ise beslenme düzenine daha da dikkat edilmelidir. Çünkü anne adayının tükettiği tüm besinler bebeğin sağlıklı gelişim sürecini de doğrudan etkiler. Dolayısı ile oruç tutmak hem annenin hem de bebeğin sağlığı üzerinde bazı olumsuz etkilere neden olabilir. Uzun süre açlık ve sıvı kaybı anne adaylarında baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bununla birlikte bebeğin organlarının gelişimi de olumsuz yönde etkilenerek erken doğum ve düşük riski artabilir” diye konuştu.