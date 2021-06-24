Orhan Gazi'nin hayatı merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisi ile Orhan Gazi'nin hayatı seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi kimdir? Orhan Gazi'nin annesi kimdir? Osman Gazi'nin kaç çocuğu vardır? İşte ayrıntılar...

Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi kimdir?

1281 Söğüt doğumlu Orhan Bey 1362'de Bursa'da vefat etmiştir. Ancak Orhan Gazi'nin ölüm tarihini 1359, 1360, 1361 ve 1362 gösteren kaynaklar da bulunmaktadır. Orhan Gazi 1324 ile 1362 arasında beylik yapmıştır.

ORHAN GAZİ'NİN ANNESİ KİMDİR? Orhan Gazi, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Osman Gazi ölünce Orhan Gazi 1326'da bey olmuştur. Orhan Bey'e Şücaeddin, "İhtiyareddin" ve "Seyfeddin" unvanları verilmiştir.

I. Murad'ın "sultan" unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahı olduğu kabul edilir. Ancak bazı kaynaklar ilk "sultan" unvanı Orhan Bey'in kullandığına işaret etmektedir.

Orhan Gazi, Osmanlı hanedanının en uzun ömürlü padişahıdır. Ömrünün sonlarına doğru Orhan Gazi şehzade Murat'ı tahta çıkarmıştır. Kendisi de Bursa'ya gitmiştir. Orhan Gazi, Bursa'da, Gümüşlü Kümbet'te babasının türbesinde gömülmüştür.