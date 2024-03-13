Otomobilin altında kalan 10 yaşındaki çocuğun yardımına koşmak için camdan atladı! O anlar kamerada

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay anını anlatan esnaf Mehmet Erdemoğlu, "Sokağımızın genel sorunları, okulumuzun giriş ve çıkışlarında çok yoğun olması. Bu yolun okul saatlerinde trafiğe kapatılması gerekiyor. Okul saati çok trafik oluyor, çocuklar güvenli bir şekilde okula gidemiyor. Bizim isteğimiz okul çevresine güvenlik kamerası ve okul saatlerinde bu yolun trafiğe kapatılması.