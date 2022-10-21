HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pendik’te seyir halindeyken aracının direksiyonunu söken sürücüye 980 TL ceza

Pendik’te seyir halindeyken aracının direksiyonunu söken sürücüye 980 TL ceza

20.10.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te seyir halinde olduğu sırada otomobilin direksiyonunu söken ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü, polis tarafından yakalandı.

Pendik’te seyir halinde olduğu sırada otomobilin direksiyonunu söken ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü, polis tarafından yakalandı. Sürücüye 980 TL para cezası kesilirken, otomobil trafikten men edildi.
Pendik’te sahil yolunda otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, aracının direksiyonunu yerinden söktü ve o tehlikeli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Olayın basına yansımasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada sürücü S.B. yakalandı. Araç sürücüsü S.B.’ye ’saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak’ maddesinden 196 TL, ‘emniyet kemeri kullanmamak’ maddesinden 196 TL, ‘teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak’ maddesinden 196 TL, ‘tekerlek somunu, porya kapağı veya jant diski standart dışı olan aracı kullanmak’ maddesinden 196 TL, ‘zorunlu sigorta yaptırmamak’ maddesinden 196 TL olmak üzere toplamda 980 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç trafikten men edildi.
Sürücü S.B., ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Pendik’te seyir halindeyken aracının direksiyonunu söken sürücüye 980 TL ceza

Pendik’te seyir halindeyken aracının direksiyonunu söken sürücüye 980 TL ceza

Pendik’te seyir halindeyken aracının direksiyonunu söken sürücüye 980 TL ceza

Pendik’te seyir halindeyken aracının direksiyonunu söken sürücüye 980 TL ceza

Pendik’te seyir halindeyken aracının direksiyonunu söken sürücüye 980 TL ceza

Pendik’te seyir halindeyken aracının direksiyonunu söken sürücüye 980 TL ceza

Pendik’te seyir halindeyken aracının direksiyonunu söken sürücüye 980 TL ceza
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Pendik

En Çok Okunan Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatlarından sonra... Yüzde 60 zam yolda

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Sosyal medyada gündem oldu! 2 milyondan fazla...

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girmişlerdi! Savunması 'pes' dedirtti

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

MHP'li Oktay Vural İYİ Parti'ye mi katılıyor?

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Cesedi krokiyle bulundu! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

Kılıçdaroğlu o soruya böyle yanıt verdi! 'Hiç merak etmeyin 'tak' diye kaldıracağız'

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Canlı yayında doğurdu: Milyonlarca izlendi! Çaya teşekkür etti

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Tuvaletten çıkınca herkesi korkuttu! Yılan uzmanı bile inanamadı

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Melena’yı fark ettiğiniz an harekete geçin

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Android'in iki devi karşı karşıya: Xiaomi ve Samsung modellerini sizin için karşılaştırdık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.