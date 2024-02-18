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  4. Pes dedirten 'ceset' merakı! Film gibi izlediler: Polis uyarıp uzaklaştırdı, onlar yine toplandı

Pes dedirten 'ceset' merakı! Film gibi izlediler: Polis uyarıp uzaklaştırdı, onlar yine toplandı

18.02.2024 16:08 | Son Güncelleme:
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Antalya’da sokakta yaşayan İbrahim Polat (55)’in çocuk parkında kaydırakların altında, üzerinde battaniye ile cansız bedeni bulundu. Bu sırada polis ve sağlık ekiplerini olay yerinde gören vatandaşlar, çalışmaları izlemek için bölgeye geldi. Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmasını yakından takip etmek isteyen kalabalık adeta polisi bezdirdi. Polis ekiplerinin uyardığı ve uzaklaştırdığı kalabalık çevrede yine toplandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 78 sokak üzerindeki çocuk parkında meydana geldi.Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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VATANDAŞLARIN CESET MERAKI ‘PES’ DEDİRTTİ

Alınan bilgiye göre; İbrahim Polat (55)’ın park içerisindeki yatağın üzerinde hareketsiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu sırada polis ve sağlık ekiplerini olay yerinde gören vatandaşlar, çalışmaları izlemek için bölgeye geldi.

Polis ekipleri zaman zaman kalabalığı uzaklaştırmak istese de vatandaşlar bir süre sonra yine olay yerinin çevresinde toplandığı görüldü.

ÜZERİNDEN BİR MİKTAR PARA ÇIKTI

ÜZERİNDEN BİR MİKTAR PARA ÇIKTI

Cesedin üzerinden yapılan incelemede ise bir miktar para bulundu. Hayatını kaybeden Polat’ın ise bir süre önce kağıt toplayarak geçimini sağladığı, ardından ise dışarıda kalmaya devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya ceset
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