Pes dedirten 'ceset' merakı! Film gibi izlediler: Polis uyarıp uzaklaştırdı, onlar yine toplandı

ÜZERİNDEN BİR MİKTAR PARA ÇIKTI

Cesedin üzerinden yapılan incelemede ise bir miktar para bulundu. Hayatını kaybeden Polat’ın ise bir süre önce kağıt toplayarak geçimini sağladığı, ardından ise dışarıda kalmaya devam ettiği öğrenildi.