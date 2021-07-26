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Plankton nedir? Plankton ne işe yarar? Plankton zehirli mi?

26.07.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belgesellerde ya da haberlerde sıklıkla duyduğumuz Plankton, son zamanların aranan konularından biri oldu. Denizciler tarafından iyi bilinen Plankton, balık türlerinin besin kaynaklarından biridir. Genel olarak suda yaşayan ve hareketlerini akıntıya göre ayarlayan canlılara Plankton denir. Peki Plankton zararlı mı? Plankton ne işe yarar?

Göllerde veya denizlerde sıklıkla rastlanan Plankton, denizciler tarafından iyi bilinir. Mikroskobik ortamlarda görülebilecek kadar küçük olan Planktonlar, son zamanlarda özellikle sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Birçok kişi Plankton’un ne olduğunu araştırırken, zehirli olup olmadığını da merak ediyor. Peki Plankton zehirli mi?

Plankton nedir?

Plankton, suda bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir. Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanus bilimciler tarafından plankton olarak tanımlanır.
Bitkisel planktonlara fitoplankton, hayvansal olanlarına ise zooplankton adı verilir. Göllerde, denizlerde ve akarsularda, hatta belirli şartlar altında buzullarda bile bulunabilirler.
Dünyadaki fotosentez ile üretilen oksijenin büyük çoğunluğunu plankton üretir, diğer kısmını ise bitkiler üretir.

Plankton ne işe yarar?

Plankton ne işe yarar?
Fitoplankton türlerinden kokkolitler su yüzeyinden atmosfere geçen "dimetil sülfür" denen kimyasal maddeyi üretir. Bu madde oksijenle birleşerek sülfat haline geçer. Sülfatlar okyanus üzerindeki su buharı için yoğunlaşma çekirdekleri oluşturarak bulutları meydana getirirler ve belirli koşullar altında yağmura neden olabilirler.
Dimetil sülfür, dolaylı olarak bulutların güneş ışınlarını yansıtma veya emme derecesini, yani albedoyu etkiler. Genel olarak, dimetil sülfür albedoyu artırır. Böylece bulutlar gelen güneş ışınlarını yansıtır, buna bağlı olarak toprağa erişen güneş ışınları da azalır.
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