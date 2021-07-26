Plankton nedir? Plankton ne işe yarar? Plankton zehirli mi?

Göllerde veya denizlerde sıklıkla rastlanan Plankton, denizciler tarafından iyi bilinir. Mikroskobik ortamlarda görülebilecek kadar küçük olan Planktonlar, son zamanlarda özellikle sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Birçok kişi Plankton’un ne olduğunu araştırırken, zehirli olup olmadığını da merak ediyor. Peki Plankton zehirli mi?

Plankton nedir?

Plankton, suda bulunan ve hareket yeteneği akıntıya bağımlı olan canlılara verilen genel isimdir. Genellikle mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar da okyanus bilimciler tarafından plankton olarak tanımlanır.

Bitkisel planktonlara fitoplankton, hayvansal olanlarına ise zooplankton adı verilir. Göllerde, denizlerde ve akarsularda, hatta belirli şartlar altında buzullarda bile bulunabilirler.

Dünyadaki fotosentez ile üretilen oksijenin büyük çoğunluğunu plankton üretir, diğer kısmını ise bitkiler üretir.

Plankton ne işe yarar? Fitoplankton türlerinden kokkolitler su yüzeyinden atmosfere geçen "dimetil sülfür" denen kimyasal maddeyi üretir. Bu madde oksijenle birleşerek sülfat haline geçer. Sülfatlar okyanus üzerindeki su buharı için yoğunlaşma çekirdekleri oluşturarak bulutları meydana getirirler ve belirli koşullar altında yağmura neden olabilirler.