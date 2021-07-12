dönem POMEM polis alımları için heyecan devam ediyor. Kadın ve erkek adayların başvurularını tamamlayarak POMEM bünyesine girmek isteyen adaylar, giriş sınavı olan Fiziki Yeterlilik sınavına katılacak. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra sınav yerlerini, TC Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile ‘www.pa.edu.tr’ adresinden öğrenebilecek. Peki POMEM 28. Dönem polis alımı başvurusu nasıl yapılır?

28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?

Polis olmak isteyen binlerce aday gözlerini 28. POMEM başvurularına çevirdi. 28. Dönem POMEM polis alımı başvuruları ise henüz başlamadı. Ancak 2020 yılındaki POMEM başvuruları Aralık ayında alınmıştı. Başvuruların yapılacağı tarih netleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

Fiziki yeterlilik sınavı Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.