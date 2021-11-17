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Porsche 718 serisinin yeni amirali: Porsche 718 Cayman GT4 RS'in örtüsü kaldırıldı!

17.11.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport’un örtüsünü Los Angeles Otomobil Fuarı’nda kaldırdı. 718 Cayman GT4 RS'in kalbinde yüksek devirli 500 PS motor bulunuyor.

Porsche 718 model serisindeki yeni amiral gemisi modeli 718 Cayman GT4 RS’in dünya prömiyerini Los Angeles Otomobil Fuarı’nda gerçekleştiriyor. Otomobilin üzerindeki örtü artık kaldırılmış durumda.

İŞTE YENİ PORSCHE 718 CAYMAN GT4 RS

911 GT3 Cup yarış otomobilinde sunulan altı silindirli motor, otomobilin parçalarından birini oluşturuyor. Motor devri 9.000 rpm'ye kadar çıkıyor. 6.000 rpm’de 465 Nm tork değerine ulaşıyor. 718 Cayman GT4 ile karşılaştırıldığında, 718 Cayman GT4 RS ekstra 80 PS güç üreterek 2,83 kg/PS seviyesinde bir ağırlık-güç oranı yakalıyor.
Yeni 718'in özellikleri arasında sürücü ve yolcu camlarının arkasındaki proses hava girişleri yer alıyor. Arka tekerleklerin önündeki karakteristik hava girişleri bu modelde de bulunuyor ve motoru soğutmak amacıyla kullanılıyor. Yeni 718 GT4 RS ile yalnızca Porsche çift kavramalı şanzıman (PDK) sunuluyor. Bu şanzıman yedi vites arasında geçiş yapıyor. Ayrıca, vites değiştirme kulakçıkları da mevcut.
718 Cayman GT4 RS 0'dan 100 km/s hıza 3,4 saniyede (PDK'lı GT4: 3,9 saniye) çıkıyor ve yedinci viteste 315 km/s azami hıza (PDK'lı GT4: 302 km/s) ulaşıyor. İki koltuklu otomobil, DIN standardına göre tanımlandığı üzere tam dolu bir yakıt deposu ve sürücüsüz olarak 1.415 kg ağırlığa sahip ve PDK donanımlı bir 718 GT4’e göre 35 kg daha hafif.
Kaput ve ön kanatlar gibi bileşenlerde karbon fiber takviyeli plastik (CFRP) kullanımı sayesinde ağırlık azaltılmış. Hafif halıların yanı sıra yalıtım malzemesinin azaltılması da ağırlığın azaltılmasına katkı sağlamış. Buna ek olarak arka cam daha hafif bir malzemeden imal edilmiş.
Yeni sabit arka kanat, kuğu boynu eklentisi ve alüminyum kanat destekleri dış tasarımın dikkat çeken detayları arasında.
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porsche
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