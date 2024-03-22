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  4. Prof. Dr. Orhan Şen hafta başını işaret etti... 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! O illerde okullara kar tatili, Ankara'da kar! İstanbul, İzmir ise... Meteoroloji'den son dakika 22 - 26 Mart hava durumu

Prof. Dr. Orhan Şen hafta başını işaret etti... 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! O illerde okullara kar tatili, Ankara'da kar! İstanbul, İzmir ise... Meteoroloji'den son dakika 22 - 26 Mart hava durumu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
22.03.2024 10:00
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Mevsim normallerinin üzerindeki sıcakların ardından yurt geneline yağışlı bir hava hakim oldu. Bazı bölgelerde kuvvetli kar yağışı görülürken pek çok il ve ilçedeki okullardan kar tatili haberi geldi. Öte yandan Ankara'da da dünkü kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini gösterdi ve akşama kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji ise 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Peki, yağmur ve kar yağışı devam edecek mi? Sıcaklıklar yükselecek mi? Prof. Dr. Orhan Şen hafta başını işaret etti.

Bugün hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Kar yağışı devam edecek mi? Hangi illerde kar var? Bir süredir tüm yurtta mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar görülürken son olarak çok sayıda ilden kar haberleri geliyor. Başkent Ankara'da sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken çatılar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Ankara'da kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan kar yağışının etkili olduğu pek çok ilde de okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. İşte son dakika hava durumu tahmini ile ilgili tüm merak edilenler...

PROF. DR. ORHAN ŞEN PAYLAŞTI

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Cuma Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz hariç yağış var. Yağışlar İstanbul Karadeniz kıyı kesimi ve güneydoğuda yağmur, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde.
Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Siirt kuvvetli, Hakkari Şırnak,Van'ın güneyinde çok kuvvetli" ifadelerini kullandı.

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"SICAKLIK AZALIYOR"

Şen bir sonraki paylaşımında ise "Sıcaklık azalıyor. Hafta sonu yağış doğu anadoluya çekilecek ve pazar günü yurdu terk edecek. Hafta başında sıcaklık yükselerek mevsim ortalamasına dönecek. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren bahar değerlerini aşacak. Bugün İstanbul yağmurlu 10 İzmir 17 Ankara kar yağışlı 5C." dedi.

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GÜMÜŞHANE'DEKİ KAR YAĞIŞINDAN GÖRÜNTÜLER

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Öte yandan Hava Forum ise Gümüşhane'deki Gümüşhane - Kelkit Devlet Yolu'ndaki kar yağışından görüntüleri paylaştı.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevreleri dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile zamanla Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in ç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı kesimler ile Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Yurdun doğu kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize, Erzurum, Ağrı çevreleri, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak çevreleri, Elazığ’ın doğu, Muş’un güney ve batı ilçelerinde kuvvetli, Hakkari çevreleri, Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güneyinde çok kuvvetli olacağı beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ile ulaşımda aksamalar ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

13 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

13 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman, Bitlis, Elazığ, Mardin, Siirt, Şırnak, Bingöl, Diyarbakır, Muş, Tunceli ve Batman için sarı kodlu uyarıda bulunurken Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari için turuncu kodlu uyarı yaptı.

İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

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hava durumu meteoroloji kar yağışı kar
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