Prof. Dr. Orhan Şen hafta başını işaret etti... 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! O illerde okullara kar tatili, Ankara'da kar! İstanbul, İzmir ise... Meteoroloji'den son dakika 22 - 26 Mart hava durumu

Bugün hava nasıl? Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağacak mı? Kar yağışı devam edecek mi? Hangi illerde kar var? Bir süredir tüm yurtta mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklar görülürken son olarak çok sayıda ilden kar haberleri geliyor. Başkent Ankara'da sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olurken çatılar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Ankara'da kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan kar yağışının etkili olduğu pek çok ilde de okullarda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 13 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. İşte son dakika hava durumu tahmini ile ilgili tüm merak edilenler...

PROF. DR. ORHAN ŞEN PAYLAŞTI

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Cuma Trakya, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz hariç yağış var. Yağışlar İstanbul Karadeniz kıyı kesimi ve güneydoğuda yağmur, diğer bölgelerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde.

Erzurum, Ağrı, Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Bitlis, Bingöl, Siirt kuvvetli, Hakkari Şırnak,Van'ın güneyinde çok kuvvetli" ifadelerini kullandı.

"SICAKLIK AZALIYOR"

Şen bir sonraki paylaşımında ise "Sıcaklık azalıyor. Hafta sonu yağış doğu anadoluya çekilecek ve pazar günü yurdu terk edecek. Hafta başında sıcaklık yükselerek mevsim ortalamasına dönecek. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren bahar değerlerini aşacak. Bugün İstanbul yağmurlu 10 İzmir 17 Ankara kar yağışlı 5C." dedi.

GÜMÜŞHANE'DEKİ KAR YAĞIŞINDAN GÖRÜNTÜLER

Öte yandan Hava Forum ise Gümüşhane'deki Gümüşhane - Kelkit Devlet Yolu'ndaki kar yağışından görüntüleri paylaştı.