Ramazanda spor yapılmasına öfkelenen kadınlar çöp döktü: Adana'daki gergin anlar sosyal medyada gündem oldu

Adana'da iddiaya göre bir grup apartman sakini kadın "Ramazanda spor yapılmaz" gerekçesiyle binanın altındaki spor salonuna tepkiliydi. Kadınlar tepkilerini spor salonunun önünde yere çöp dökerek göstermeyi tercih etti. İşletmecilerle tartışırken aldıkları yanıt "Git İran'da yaşa" oldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır