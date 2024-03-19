Ramazanda spor yapılmasına öfkelenen kadınlar çöp döktü: Adana'daki gergin anlar sosyal medyada gündem oldu

Adana'da iddiaya göre bir grup apartman sakini kadın "Ramazanda spor yapılmaz" gerekçesiyle binanın altındaki spor salonuna tepkiliydi. Kadınlar tepkilerini spor salonunun önünde yere çöp dökerek göstermeyi tercih etti. İşletmecilerle tartışırken aldıkları yanıt "Git İran'da yaşa" oldu.
Sosyal medyada gündem olan görüntüleri Adana Haber Ajansı adlı Instagram sayfası paylaştı.
Görüntülerde spor salonunun önünde çöp yığını olduğu görüldü.
Bu sırada çöpü döken kadınlarla işletme sahipleri tartışmaya başladı.
Kadınlardan birinin "Edebinizle yapacaksınız" dediği duyuldu.
O kadın "Yaptığın iş yakışıyor mu sana?" sorusuna "Yakışmıyor" diye yanıt verdi.