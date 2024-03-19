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  4. Ramazanda spor yapılmasına öfkelenen kadınlar çöp döktü: Adana'daki gergin anlar sosyal medyada gündem oldu

Ramazanda spor yapılmasına öfkelenen kadınlar çöp döktü: Adana'daki gergin anlar sosyal medyada gündem oldu

19.03.2024 13:15
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Adana'da ilginç bir protesto gerçekleşti, görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Ramazanda spor yapılmasına öfkelendiği öne sürülen apartman sakinleri, binanın altındaki spor salonunun önüne çöp döktü. Kadınlarla işletme sahipleri arasında gergin anlar yaşandı.

Adana'da iddiaya göre bir grup apartman sakini kadın "Ramazanda spor yapılmaz" gerekçesiyle binanın altındaki spor salonuna tepkiliydi. Kadınlar tepkilerini spor salonunun önünde yere çöp dökerek göstermeyi tercih etti. İşletmecilerle tartışırken aldıkları yanıt "Git İran'da yaşa" oldu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Sosyal medyada gündem olan görüntüleri Adana Haber Ajansı adlı Instagram sayfası paylaştı.

Görüntülerde spor salonunun önünde çöp yığını olduğu görüldü.

Bu sırada çöpü döken kadınlarla işletme sahipleri tartışmaya başladı.

Kadınlardan birinin "Edebinizle yapacaksınız" dediği duyuldu.

O kadın "Yaptığın iş yakışıyor mu sana?" sorusuna "Yakışmıyor" diye yanıt verdi.

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Anahtar Kelimeler:
spor Adana Ramazan Protesto
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