RAMAZANLI CUMA MESAJLARI BURADA! 24 Mart 2023 farklı, kısa ve öz, en güzel hem ramazan hem de cuma mesajları

Ramazan ayına özel cuma mesajları 24 Mart 2023 tarihinde arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Birçok kişi sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunarak Müslümanlar tarafından mübarek kabul edilen cuma gününü anımsatacak. Farklı, kısa ve öz, en güzel hem Ramazan hem de cuma mesajları internette araştırılıyor. İşte resimli, yeni ve güzel ramazanlı cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar! Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et...
Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar… Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve Ssana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Cumamız mübarek olsun.
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.
Hayırlı Cumalar! Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle...