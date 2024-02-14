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  4. Randevu alacaklar... Saatler de kısıtlandı! 'Ziyaretçi' kararı sonrası İstanbul Üniversitesi'nde yeni gelişme

Randevu alacaklar... Saatler de kısıtlandı! 'Ziyaretçi' kararı sonrası İstanbul Üniversitesi'nde yeni gelişme

14.02.2024 12:40 | Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi'nin kapılarının ziyaretçilere açmasının ardından öğrencilerden tepki gelmişti. Öğrenciler güvenlik endişelerini dile getirirken bu karar sosyal medyada büyük gündem yaratmıştı. Son olarak yaşanan bir gelişmeye göre, ziyaretlere kısıtlama getirildi. İşte İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı o yeni açıklama...

İstanbul Üniversitesi'nin aldığı ziyaretçi kararı sosyal medyada büyük gündem yaratmıştı. Özellikle öğrencilerin rahatsızlıklarını dile getirdiği ve endişeleri nedeniyle büyük tepki gösterdiği karar sonrası sosyal medyada son duruma ilişkin fotoğraflar da paylaşılmıştı. Ziyarete açılan Beyazıt Kampüsü ile ilgili son olarak İstanbul Üniversitesi'nden yeni bir açıklama geldi. Buna göre, ziyaretlere kısıtlama getirildiği anlaşıldı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME

Üniversiteden açıklama açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bilimle aydınlanan bir geleceğe uzanan yolculuğumuzda yarınlara ilham vermek hedefiyle hem Üniversitemizin kıymetli öğrenci ve mensuplarının hem de ziyaretçilerimizin güvenliği için uygulanacak olan tedbirler aşağıdaki gibidir:

1. Üniversitemize ziyaretler hafta içi 13:00 - 16:00 saatleri arasında tarihi ve kültürel niteliklerinden dolayı Beyazıt yerleşkemiz bahçesini kapsayacak şekilde gerçekleşecektir.

2. Ziyaret için İstanbul Üniversitesi web sitesi (www.istanbul.edu.tr) üzerinden randevu alınmalıdır.

3. Ziyaretçilerimiz araç ile giriş yapamayacaklardır.

4. Ziyaretlerde Rektörlük binası idari büroları ile eğitim-öğretim görülen binalar, salonlar, etüt sınıfları-okuma salonları ve amfilere giriş yapılamayacaktır.

5. Resmî tatiller (dini ve milli bayramlar, özel günler vb.), sınav günleri ve Üniversitemiz yönetimi tarafından belirlenen zamanlarda kampüsümüz ziyarete kapalı olacaktır.

6. Beyazıt Kampüsü’ndeki tarihi ve kültürel atmosferi deneyimlemek isteyen misafirler, güvenlik görevlilerimiz tarafından yapılacak kontrollere tabi tutulduktan sonra giriş esnasında alacakları ziyaretçi kartları ile yerleşkemize giriş yapabileceklerdir.

7. Üniversite yönetimimiz gerekli görülen durumlarda ek güvenlik tedbirleri uygulama hakkına sahiptir.

8. Yerleşke ziyaretinde, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve idari işleyişini bozacak etkinlikler (piknik, grup aktiviteleri vb.) yapılamayacak, ziyaretler sadece kültürel amaçlı gerçekleştirilecektir.

Bilimle toplumu bütünleştirmeyi amaçlayan “Açık Kapı, Açık Bilim” yaklaşımımız, öğrencilerimiz ve mensuplarımızın huzur, refah ve güvenini muhafaza edecek ziyaretçilerimizin sağlıklı ve kaliteli bir deneyim yaşayabilmesini mümkün kılacak şekilde icra edilecektir.

Bu kapsamda Beyazıt kampüs bahçesine yapılacak ziyaretlerde ihtiyaç duyulması durumunda ilave güvenlik önemleri alınacak olup, yukarıda belirtilen güvenlik prosedürlerine aykırı durumlarda, güvenlik görevlilerimiz müdahale etme hakkına sahip olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi ziyaret
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