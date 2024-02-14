Randevu alacaklar... Saatler de kısıtlandı! 'Ziyaretçi' kararı sonrası İstanbul Üniversitesi'nde yeni gelişme

İstanbul Üniversitesi'nin aldığı ziyaretçi kararı sosyal medyada büyük gündem yaratmıştı. Özellikle öğrencilerin rahatsızlıklarını dile getirdiği ve endişeleri nedeniyle büyük tepki gösterdiği karar sonrası sosyal medyada son duruma ilişkin fotoğraflar da paylaşılmıştı. Ziyarete açılan Beyazıt Kampüsü ile ilgili son olarak İstanbul Üniversitesi'nden yeni bir açıklama geldi. Buna göre, ziyaretlere kısıtlama getirildiği anlaşıldı. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

