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  4. RESİMLİ CUMA MESAJLARI 16 HAZİRAN 2023: Günaydın sözlü, duygusal, çiçekli, camili, hadisli, ayetli ve resimli cuma mesajları İNDİR!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 16 HAZİRAN 2023: Günaydın sözlü, duygusal, çiçekli, camili, hadisli, ayetli ve resimli cuma mesajları İNDİR!

16.06.2023 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları resimli, günaydın sözlü, duygusal, çiçekli, camili, hadisli, ayetli seçenekleri ile internette yerini aldı ve bugün birçok kişi WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter gibi platformlarda paylaşımda bulunacak. Biz de akraba, arkadaş, anne, baba, eş ve sevgilisinin yüzünde tebessüm oluşturmak isteyen vatandaşlar için günaydın sözlü, duygusal, çiçekli, camili, hadisli, ayetli ve resimli cuma mesajları ile sözlerini derledik. İşte resimli cuma mesajları...

Resimli Cuma mesajları ve sözleri arama motorlarında araştırılıyor. Bugün birçok kişi sevdiklerine mesaj gönderecek. Çok sayıda vatandaş camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Günaydın sözlü, duygusal, çiçekli, camili, hadisli, ayetli ve resimli cuma mesajları sizler için hazırladık. İşte en güzel ve en yeni cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ

Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

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