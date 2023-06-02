RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 2 Haziran 2023 en yeni, gül resimli, ayetli, bayraklı 'Hayırlı cumalar' sözleri ve resimli cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları resimli, yeni, gül resimli, ayetli, bayraklı seçenekleriyle 2 Haziran günü internette yerini aldı. Bu mübarek günü sevdiklerine hatırlatmak isteyen kişiler WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter gibi uygulamalarda paylaşımda bulunacak. Öte yandan birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Biz de en yeni, gül resimli, ayetli, bayraklı ve resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte en yeni resimli cuma mesajları...
Hayırlı Cumalar! Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle...
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Hayırlı Cumalar.
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.
"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "
Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.