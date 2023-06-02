HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 2 Haziran 2023 en yeni, gül resimli, ayetli, bayraklı 'Hayırlı cumalar' sözleri ve resimli cuma mesajları BURADA!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 2 Haziran 2023 en yeni, gül resimli, ayetli, bayraklı 'Hayırlı cumalar' sözleri ve resimli cuma mesajları BURADA!

02.06.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları anne, baba, sevgili ve eşe göndermek isteyen isteyenler için resimli, yeni, gül resimli, ayetli, bayraklı seçenekleriyle internette yerini aldı. WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta paylaşımda bulunmak isteyenler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Biz de en yeni, gül resimli, ayetli, bayraklı ve resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, 2 Haizran 2023 için resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları resimli, yeni, gül resimli, ayetli, bayraklı seçenekleriyle 2 Haziran günü internette yerini aldı. Bu mübarek günü sevdiklerine hatırlatmak isteyen kişiler WhatsApp, Instagram, Facebook ve Twitter gibi uygulamalarda paylaşımda bulunacak. Öte yandan birçok kişi camilere gidecek. Eller semaya kalkacak, dualar edilecek. Biz de en yeni, gül resimli, ayetli, bayraklı ve resimli cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! 2 HAZİRAN 2023

Hayırlı Cumalar! Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle...

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Hayırlı Cumalar.

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Hayırlı Cumalar.

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cuma mesajları cuma mesajları resimli resimli cuma mesajları

En Çok Okunan Haberler

Sıfır otomobillerini beklerken kur zammı geldi! Fiyat artışı 150 bin TL'yi buldu

Sıfır otomobillerini beklerken kur zammı geldi! Fiyat artışı 150 bin TL'yi buldu

"Artık arkanızdan gelmem" diyerek duyurdu: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde...

"Artık arkanızdan gelmem" diyerek duyurdu: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesinde...

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay ve ‘kulis yapmayın’ talimatı!

Kılıçdaroğlu'ndan kurultay ve ‘kulis yapmayın’ talimatı!

İYİ Parti önümüzdeki yerel seçimde hangi politikayı izleyecek?

İYİ Parti önümüzdeki yerel seçimde hangi politikayı izleyecek?

Togg pozunu eleştiren o ünlülere dava açtı

Togg pozunu eleştiren o ünlülere dava açtı

Büyükçekmece'deki TV kulesi icralık oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Büyükçekmece'deki TV kulesi icralık oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

Cinsiyet değiştirmişti! Neslihan Doğrusöz estetik yaptırıp paylaştı

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Türk fenomene Bangladeş’te taciz! Saniye saniye ifşa etti

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Yasak aşk skandalı! Evli gardiyanın ve mahkumun ilişkisi olay oldu

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisinin fragmanı yayınlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.