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RESİMLİ CUMA MESAJLARI 20 EKİM 2023: Anne, baba, eş ve sevgiliye en güzel, yeni, etkileyici, dualı ve resimli cuma mesajları BURADA

20.10.2023 06:43 | Son Güncelleme:
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Cuma mesajları resimli, güzel, yeni, etkileyici, dualı seçenekleriyle internette yerini aldı. Bugün birçok kişi WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında paylaşımda bulunacak. Diyanet tarafından paylaşılan bilgilere göre İstanbul'da cuma namazı 12:54'te, Ankara'da 12:39, İzmir'de 13.01'de kılınacak. Anne, baba, eş ve sevgili için en güzel, yeni, etkileyici, dualı ve resimli cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte 20 Ekim 2023 resimli cuma mesajları...

Resimli cuma mesajları ve sözleri günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü cuma hutbesi konusunu "Rahmet ve sekinet müjdesi: İnşirah suresi" olarak belirledi. Bugün birçok kişi WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamaları başta olmak üzere sosyal medya hesaplarında da resimli cuma mesajları ve sözleri paylaşacak. İşte, anne, baba, eş ve sevgiliye en güzel, yeni, etkileyici, dualı ve resimli cuma mesajları...

CUMA GÜNÜ MÜSLÜMANLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Cuma günü Müslümanlar için önemlidir.

Çünkü İslamiyette haftalık ibadet günü olarak seçilmiş ve hadislerde bu günün bir bayram olduğunun belirtilmiştir.

Nitekim İslam Peygamberi Hz. Muhammed Cuma günü hakkında şöyle buyurmuştur:

"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı."

Başka bir hadislerinde de, bu günde yapılan duaların kabul edileceği bir icabet saatinin bulunduğunu belirtmiştir. Cuma gününün Müslümanlar için önemli bir gün olmasının sebeplerinden birisi de, bu günde kılınan ve Müslümanları bir araya toplayan Cuma namazıdır. İslâm dünyasının her tarafından müslümanların bir araya geldiği en büyük toplu ibadet olan hac, arefe gününün cumaya rastlaması halinde “hacc-ı ekber” (büyük hac) olarak anılır.

Günün önemli manşetleri

ANNE, BABA, EŞ VE SEVGİLİ İÇİN RESİMLİ CUMA MESAJLARI! (20 EKİM 2023)

Cumadır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran. Cumadır tevbe kapılarını açtıran. Cumada öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile... Cumamız hayırlı ve mübarek olsun.

Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah’ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem diyen Sevgili'nin (s.a.v) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar...

Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar akşamında. Gönüller bir olsun mekanlar kimin umurunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsa da. Hayırlı cumalar dilerim.

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