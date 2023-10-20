RESİMLİ CUMA MESAJLARI 20 EKİM 2023: Anne, baba, eş ve sevgiliye en güzel, yeni, etkileyici, dualı ve resimli cuma mesajları BURADA

Resimli cuma mesajları ve sözleri günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü cuma hutbesi konusunu "Rahmet ve sekinet müjdesi: İnşirah suresi" olarak belirledi. Bugün birçok kişi WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamaları başta olmak üzere sosyal medya hesaplarında da resimli cuma mesajları ve sözleri paylaşacak. İşte, anne, baba, eş ve sevgiliye en güzel, yeni, etkileyici, dualı ve resimli cuma mesajları...

CUMA GÜNÜ MÜSLÜMANLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Cuma günü Müslümanlar için önemlidir.

Çünkü İslamiyette haftalık ibadet günü olarak seçilmiş ve hadislerde bu günün bir bayram olduğunun belirtilmiştir.

Nitekim İslam Peygamberi Hz. Muhammed Cuma günü hakkında şöyle buyurmuştur:

"Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı."

Başka bir hadislerinde de, bu günde yapılan duaların kabul edileceği bir icabet saatinin bulunduğunu belirtmiştir. Cuma gününün Müslümanlar için önemli bir gün olmasının sebeplerinden birisi de, bu günde kılınan ve Müslümanları bir araya toplayan Cuma namazıdır. İslâm dünyasının her tarafından müslümanların bir araya geldiği en büyük toplu ibadet olan hac, arefe gününün cumaya rastlaması halinde “hacc-ı ekber” (büyük hac) olarak anılır.

