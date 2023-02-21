RESİMLİ ŞABAN AYI MESAJLARI 2023! Facebook, WhatsApp, Instagram için dualı, ayetli ve etkileyici üç aylar Şaban ayı mesajları BURADA!

Şaban ayı mesajları; 21 Şubat 2023 Salı günü resimli, dualı, ayetli ve etkileyici seçenekleriyle internette yerini aldı. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed mübarek üç ayların içerisindeki ikinci aya ilişkin “İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah’a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah’a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum” buyurmuştur. Dualı, ayetli ve etkileyici üç aylar Şaban ayı mesajlarını sizler için derledik. İşte en yeni resimli Şaban ayı mesajları...