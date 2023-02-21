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RESİMLİ ŞABAN AYI MESAJLARI 2023! Facebook, WhatsApp, Instagram için dualı, ayetli ve etkileyici üç aylar Şaban ayı mesajları BURADA!

21.02.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban Ayı mesajları; Facebook, WhatsApp ve Instagram üzerinden resimli, dualı, ayetli ve etkileyici sözler paylaşmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam peygamberi Hazreti Hz. Muhammed, Ramazan ayının habercisi olan bu özel aya ilişkin 'Benim ayım' ifadesini kullanmıştır. Biz de bu özel ayın başladığı 21 Şubat 2023 Salı gününde paylaşımda bulunmanız için dualı, ayetli ve etkileyici üç aylar Şaban ayı mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte Şaban ayı mesajları...

Şaban ayı mesajları; 21 Şubat 2023 Salı günü resimli, dualı, ayetli ve etkileyici seçenekleriyle internette yerini aldı. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed mübarek üç ayların içerisindeki ikinci aya ilişkin “İnsanların değerini bilemedikleri bu ayda ameller Allah’a arzedilir; ben amellerimin oruçlu iken Allah’a arzedilmesini arzu ediyor ve bu ayda oruç tutuyorum” buyurmuştur. Dualı, ayetli ve etkileyici üç aylar Şaban ayı mesajlarını sizler için derledik. İşte en yeni resimli Şaban ayı mesajları...

ŞABAN AYI MESAJLARI 2023!

Şaban ayı hepimiz için mübarek olsun. Zira Receb ekme ayı, Şaban sulama ayı, Ramazan ise hasat ayıdır. Allah’ım bizi hayırlı hasat elde edenlerden eyle.

Allah’ım Şaban ayını bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Amin.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Şaban ayımız mübarek olsun!

Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Şaban ayımız mübarek olsun!

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı Şaban ayı dilerim.

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Anahtar Kelimeler:
diyanet

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