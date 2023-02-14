RESİMLİ SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI BURADA! En özel, romantik, WhatsApp için kadın ve erkeğe resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

Sevgililer Günü mesajları, 14 Şubat 2023 Salı günü resimli WhatsApp'tan kadın ve erkeğe gönderilebilecek özel, romantik seçeneklerinden birini tercih ederek paylaşımda bulunmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Roma Katolik Kilisesi'nin Valentine adındaki bir din adamı adına ilan ettiği 14 Şubat günü zamanla sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olmuştur. Sevdiklerini mutlu etmek isteyen kişiler arama motorlarında en özel, romantik, WhatsApp için kadın ve erkeğe resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor. İşte, Resimli Sevgililer Günü mesajları...
Sevgililer Günü'n kutlu olsun sevgilim. Sensiz geçen her günüm sanki yaşanmamış gibi... Seni seviyorum.
Aşk seninle anlam buldu. Derin bir sevgi var yüreğimde. Aşkım sende karşılık buldukça yanındayım. 14 Şubat Sevgililer Günü'n kutlu olsun.
Her zaman yanımda ol. Ellerimiz hiç ayrılmasın. Gözlerimiz başka gözlerle buluşmasın. Seni seviyorum. Sevgililer Günün'n kutlu olsun.
Kimsin sen? Yaşamak isteyip de yaşayamadığım umutlarım, farkında olmadan yıllardır beklediğim mi? Kimsin sen? Sen benim sevgilimsin, sevdiğimi söyleyebildiğim.
Yedi ayrı iklimden yedi çesit arı getirseler yedi çesit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz... İyi ki varsın!