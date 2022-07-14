REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 13 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? MasterChef, Duy Beni, Kara Tahta!

Reyting sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 13 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı MasterChef, Duy Beni, Kara Tahta, Kim Milyoner Olmak İster gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 13 Temmuz 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 13 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte MasterChef, Duy Beni, Kara Tahta gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...