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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 13 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? MasterChef, Duy Beni, Kara Tahta!

14.07.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Temmuz reyting sonuçları açıklandı 13 Temmuz Çarşamba akşamı MasterChef, Duy Beni, Kara Tahta gibi televizyon izleyicisi tarafından beğenilen yapımlar ekrana geldi. Birçok kişi, "13 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki 13 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte MasterChef, Duy Beni, Kara Tahta'nın ekrana geldiği 13 Temmuz'un reyting sonuçları.

Reyting sonuçları günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. 13 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı MasterChef, Duy Beni, Kara Tahta, Kim Milyoner Olmak İster gibi birbirinden farklı yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 13 Temmuz 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 13 Temmuz dünkü reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte MasterChef, Duy Beni, Kara Tahta gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI! 13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA

Reyting sonuçları merak konusu oldu. 13 Temmuz 2022 Çarşamba akşamı MasterChef, Duy Beni, Kara Tahta, Kim Milyoner Olmak İster gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı. Birçok kişi, 13 Temmuz Çarşamba akşamının reyting sonuçları ile ilgili araştırma yapıyor.
13 Temmuz Salı akşamının reyting sonuçları açıklandı. 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü Total'de birinci sırada TV8’in sevilen yarışma programı “Masterchef Türkiye”, ikinci sırada Show TV’de yayınlanan yerli film “Tokatçı”, üçüncü sırada ise “Fox Ana Haber” yer aldı.
AB'de ise birinci sırada “Masterchef Türkiye”, ikinci sırada “Fox Ana Haber” üçüncü sırada TRT1’de yayınlanan “Kara Tahta” yer aldı.
ABC 1'de birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada, Fox Ana Haber, üçüncü sırada Tokatçı yer aldı.

MERAK EDENLER İÇİN: 12 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI

MERAK EDENLER İÇİN: 12 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI
Total izleyici grubunda birinciliği Fox Ana Haber, ikinciliği Güldür Güldür Show , üçüncülüğü ise Labirent Ölümcül Kaçış aldı.
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Masterchef masterchef türkiye reytingler
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