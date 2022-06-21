REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 20 Haziran reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Survivor, Sevmek Zamanı, Senden Daha Güzel!

Reyting sonuçları 20 Haziran 2022 Pazartesi akşamı Survivor, Sevmek Zamanı, Senden Daha Güzel gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 20 Haziran 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte Survivor, Sevmek Zamanı, Senden Daha Güzel gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...
REYTİNG SONUÇLARI 20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ
Reyting sonuçları merak konusu oldu. 120 Haziran 2022 Pazartesi akşamı Survivor, Sevmek Zamanı, Senden Daha Güzel gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
20 Haziran Pazartesi akşamının reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star yer alıyor. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star bulunuyor.
MERAK EDENLER İÇİN: 19 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Survivor All Star”, 2. sırada Show TV’de ekrana gelen Türk sineması “Korkusuz Korkak”, 3.sırada Kanal D’de yayınlanan “Maymunlar Cehennemi Savaş” isimli yabancı sinema yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Survivor All Star”, 2.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” 3.sırada “Maymunlar Cehennemi Savaş” yer aldı.
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