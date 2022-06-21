HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 20 Haziran reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Survivor, Sevmek Zamanı, Senden Daha Güzel!

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 20 Haziran reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu? Survivor, Sevmek Zamanı, Senden Daha Güzel!

21.06.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları 20 Haziran 2022 Pazartesi akşamı Survivor, Sevmek Zamanı, Senden Daha Güzel gibi ses getiren yapımların ekrana gelmesi sonrası merak edildi. Televizyon izleyicisi, 20 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Survivor, Sevmek Zamanı, Senden Daha Güzel gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçlarında hangi yapım birinci olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz...

Reyting sonuçları 20 Haziran 2022 Pazartesi akşamı Survivor, Sevmek Zamanı, Senden Daha Güzel gibi birbirinden farklı yapımlar sebebiyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri 20 Haziran 2022 Pazartesi gününün reyting sonuçları ile ilgili internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 20 Haziran 2022 reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte Survivor, Sevmek Zamanı, Senden Daha Güzel gibi yapımların yayınlandığı dün akşamın reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ

Reyting sonuçları merak konusu oldu. 120 Haziran 2022 Pazartesi akşamı Survivor, Sevmek Zamanı, Senden Daha Güzel gibi izleyicinin merakla beklediği yapımlar yayınlandı.
20 Haziran Pazartesi akşamının reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star yer alıyor. 20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Survivor All Star bulunuyor.

MERAK EDENLER İÇİN: 19 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

MERAK EDENLER İÇİN: 19 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Survivor All Star”, 2. sırada Show TV’de ekrana gelen Türk sineması “Korkusuz Korkak”, 3.sırada Kanal D’de yayınlanan “Maymunlar Cehennemi Savaş” isimli yabancı sinema yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Survivor All Star”, 2.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” 3.sırada “Maymunlar Cehennemi Savaş” yer aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ronaldo'nun milyonluk aracı kazaya karıştı!

Ronaldo'nun milyonluk aracı kazaya karıştı!

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

10 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 213 kişi gözaltına altındı

10 ilde Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu duyurdu: 213 kişi gözaltına altındı

Akılalmaz tuzak! Banka banka dolaşıp milyonlarca lira çekmiş

Akılalmaz tuzak! Banka banka dolaşıp milyonlarca lira çekmiş

Sınav günü polise verdiği cevap yürekleri burkmuştu! "Annem..."

Sınav günü polise verdiği cevap yürekleri burkmuştu! "Annem..."

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

AK Parti yüzde 53 oy almıştı! İşte kritik ildeki dikkat çeken anket sonucu

İlginizi Çekebilir

''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

Şüphelenmek bazen iyidir... Günlük burç yorumları

Şüphelenmek bazen iyidir... Günlük burç yorumları

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Sevgilisi ‘çirkinsin’ demişti! “Terk etti, şimdi modelim”

Düşündüğünüz kadar sıradan olmayabilir!

Düşündüğünüz kadar sıradan olmayabilir!

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.