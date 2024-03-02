Rezan Epözdemir ile Ersan Şen o davada karşı karşıya geldi! 16 saat süren duruşma sonrası karar

Bunun için diyoruz ki; bu sanıkların yurt dışında olma ihtimali kuvvetle muhtemel. Dolayısıyla görüldükleri yerde yakalanıp Türkiye'ye iade edilebilmeleri için haklarında kırmızı bülten çıkarılsın. Adalet Bakanlığı’na yazılsın, onlar da gerekli görürlerse İçişleri Bakanlığı’na yazsın. Bu suç bakımından kırmızı bülten çıkarılmasının hiçbir engel yok” diye konuştu. Ardından mahkeme savcısı mütalaasında Kervancıoğlu ve Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.