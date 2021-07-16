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Rize'deki sel felaketinde son durum!

16.07.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de şiddetli sağanak yağışın ardından sel ve heyelan yaşandı. Güneysu ve Muradiye’de iki ev çöktü. 6 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise sele kapılarak kayboldu.

Rize'de 14 Temmuz'da akşam saatlerinde başlayan sağanak sel ve heyelanları da beraberinde getirdi. 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düştüğü kentte, dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı, heyelanlar meydana geldi.

Merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde heyelan sonucu çöken evin enkaz atlında kalan Hacer Mert'in cansız bedenine ulaşıldı, hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Enkaz altında kalan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

TAKVİYE EKİPLER KENTTE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize’deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi. Bu arada Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopterde arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye geldi.

Sel ve heyelan bölgelerinde mahsur kalanlar AFAD, AKUT ve İDAK ekiplerince gece boyu güvenli bölgelere tahliye edildi.

RİZE'DEKİ SEL FELAKETİNİN FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
sel Rize
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