Rodos'ta alevler yerleşim birimlerine ulaştı! "Aktif yangınların en tehlikelisi"

Rodos Adası'nda büyük bir alanda etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. 5 gündür devam eden yangından zarar gören 12 otelden yaklaşık 10 bin turistin tahliye edildi. Yunan basınındaki haberlerde, ordu ve Sahil Güvenliğe ait 3 tekneyle de çok sayıda kişinin 2 plajdan güvenli bir yere götürüldüğü ifade edildi.

Sahil Güvenliğe ait 5 botun da bölgede hazır bekletildiği bilgisi paylaşıldı. Bir yolcu gemisinin ise otellerden ayrılanları misafir edebileceğini açıkladığı belirtildi.

"AKTİF YANGINLARIN EN TEHLİKELİSİ"

Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi.

Yetkililer, hava sıcaklığının yarın bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede "yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.

Öğle saatlerinde Ada'da devam eden yangınlarda, bir itfaiye ekibinin mahsur kaldığı bildirilmişti. (AA)