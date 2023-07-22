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Rodos'ta alevler yerleşim birimlerine ulaştı! "Aktif yangınların en tehlikelisi"

22.07.2023 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın Rodos Adası’nda 5 gündür devam eden orman yangınlarının yerleşim birimlerine ulaştı. Yunan basınındaki haberlerde, yangının etkisini artırmaya başlaması üzerine bazı otel, köy ve plajların boşaltıldığı belirtildi. Yunan yetkililer yangının, ülke genelindeki aktif yangınların en tehlikelisi olduğunu açıkladı.

Rodos Adası'nda büyük bir alanda etkili olan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. 5 gündür devam eden yangından zarar gören 12 otelden yaklaşık 10 bin turistin tahliye edildi. Yunan basınındaki haberlerde, ordu ve Sahil Güvenliğe ait 3 tekneyle de çok sayıda kişinin 2 plajdan güvenli bir yere götürüldüğü ifade edildi.

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Sahil Güvenliğe ait 5 botun da bölgede hazır bekletildiği bilgisi paylaşıldı. Bir yolcu gemisinin ise otellerden ayrılanları misafir edebileceğini açıkladığı belirtildi.

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"AKTİF YANGINLARIN EN TEHLİKELİSİ"

Rodos'taki yangının, "Yunanistan genelinde aktif yangınlardan en tehlikelisi" olduğuna işaret eden yetkililer, söndürme çalışmalarına 200'den fazla itfaiyeci, 40 araç, 3 uçak ve 5 helikopterin katıldığını söyledi.

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Yetkililer, hava sıcaklığının yarın bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede "yangın çıkma riskinin yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.

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Öğle saatlerinde Ada'da devam eden yangınlarda, bir itfaiye ekibinin mahsur kaldığı bildirilmişti. (AA)

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Rodos'taki orman yangını yerleşim birimlerine kadar ulaştı

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan orman yangını rodos adası

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